Samsung startet das neue Jahr mit günstigen Smartphones. Mit dem Galaxy A14 wurde jetzt ein neues Modell vorgestellt, welches eine solide Ausstattung zum bezahlbaren Preis bietet. Beim Design orientiert sich Samsung jetzt schon am kommenden Galaxy S23.

Samsung Galaxy A14 vorgestellt

Nachdem Samsung mit dem Galaxy F04 ein extrem günstiges Android-Smartphone enthüllt hat, legt das Unternehmen mit dem Galaxy A14 5G nach. Es handelt sich um das erste Smartphone der Galaxy-A-Serie für 2023, welches vor dem Galaxy A34 und A54 vorgestellt wurde und die Richtung beim Design vorgibt. Der Preis wird in Europa bei 229 Euro liegen. Dafür bekommt ihr eine solide Ausstattung.

Das Display des Samsung Galaxy A14 misst 6,6 Zoll in der Diagonale, löst mit FHD+ auf und unterstützt sogar 90 Hz. Dadurch dürfte die Darstellung flüssiger als bei anderen günstigen Handys sein, die mit 60 Hz auskommen müssen. Es ist ein Octa-Core-Prozessor verbaut, der je nach Land unterschiedlich ausfallen dürfte. In den USA gibt es den Dimensity 700 von MediaTek. In Europa dürfte ein aktueller Exynos-Chip zum Einsatz kommen. Dazu gibt es bis zu 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher, der optional aufgestockt werden kann.

Zur weiteren Ausstattung des Samsung Galaxy A14 gehört ein 5G-Modem, ihr habt eine 50-MP-Kamera zur Verfügung und einen 5.000-mAh-Akku, der mit 15 Watt aufgeladen werden kann. Optisch erinnert das Smartphone an das kommende Galaxy S23. Auch dort sollen die einzelnen Kameras auf der Rückseite hervorgehoben werden. Als Betriebssystem gibt es Android 13 und One UI 5.0 sowie eine lange Update-Garantie.

Samsung Galaxy A14: Verfügbarkeit

In den USA startet das Samsung Galaxy A14 schon am 13. Januar 2023. Nach Europa kommt es in den kommenden Monaten. Für Spanien wurde es bereits angekündigt (Quelle: Samsung). Deutschland dürfte folgen. Der Vorgänger Galaxy A13 ist hier durch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis sehr beliebt, nachdem der Preis stark gefallen ist. Der Nachfolger ist also sehr willkommen.