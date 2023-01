Im Rahmen des CES 2023 wurde nun auch eine neue Smartphone-Technik vorgestellt, die das kabellose Laden eines Handys weiter vereinfachen wird. Kunden und Branche können sich dafür bei Apple bedanken, denn der neue Qi2-Standard basiert auf einer Technologie, die der iPhone-Hersteller bereits vor über zwei Jahren einführte.

Qi2-Ladetechnik für Smartphones angekündigt: Apple liefert mit dem iPhone die Grundlage

Wer sein Handy kabellos mit Strom betankt, tut dies mit einem sogenannten Qi-Ladepad, also über eine induktive Energieübertragung. Es handelt sich dabei konkret um einen proprietären Standard des Wireless Power Consortiums (WPC). Dieses Konsortium hat nun im Zuge der CES 2023 den Nachfolger angekündigt – Qi2 (Quelle: Businesswire).

Der Clou: Apple ist bekanntlich Mitglied des WPC und liefert zugleich die Grundlage für den neuen Qi2-Standard, denn der basiert auf der MagSafe-Technologie des iPhones. Wir erinnern uns: MagSafe wurde 2020 zusammen mit dem iPhone 12 vorgestellt und ist seitdem Bestandteil der Apple-Handys. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich um die schon bekannte Möglichkeit der kabellosen Aufladung, kombiniert mit der sicheren Fixierung von iPhone und Ladepuck über mehrere Magnete.

Dank dieser Konstruktion liegt das iPhone immer richtig auf der Ladematte und kann so effizient geladen werden. Ferner wird derartiges MagSafe-Zubehör aktiv vom System erkannt und unterstützt.

Apples MagSafe wird in Form von Qi2 jetzt der neue Standard für die kabellose Aufladung für alle Handys:

MagSafe fürs iPhone: So funktioniert es (Herstellervideo)

All dies bleibt künftig nicht nur Apple-Handys vorbehalten, das WPC schreibt in seiner Mitteilung nämlich: „Apple und andere WPC-Mitglieder entwickelten das neue Magnetic Power Profile, das den Kern von Qi2 bildet. Das Magnetic Power Profile von Qi2 stellt sicher, dass Telefone oder andere wiederaufladbare, batteriebetriebene mobile Produkte perfekt auf die Ladegeräte ausgerichtet sind, was eine verbesserte Energieeffizienz und ein schnelleres Aufladen ermöglicht.“ Kurzum: MagSafe kommt in Form von Qi2 auch zu Apples Konkurrenz.

Das Konsortium plant, dass Qi2 (ausgesprochen „chee two“) künftig den Vorläufer komplett ersetzten wird. Insbesondere verspricht man sich auch ein verstärktes Wachstum durch neuartige Geräte, die mit den derzeitigen Geräten so nicht aufgeladen werden können.

Release von Qi2: So lange müsst ihr noch warten

Ferner verspricht das WPC schnellere Ladegeschwindigkeiten für Qi2, ohne aber konnte zu werden. Doch ab wann werdet ihr all dies wirklich kaufen können? Das WPC geht davon aus, dass Qi2-zertifizierte Smartphones und entsprechende Ladegeräte voraussichtlich schon zur Weihnachtssaison 2023 erhältlich sein werden. Ergo: In einem knappen Jahr soll es so weit sein.