Samsung baut eine große Anzahl von Smartphones, die in verschiedensten Preisbereichen angesiedelt sind. Mit dem Galaxy F04 ist nun ein weiteres Modell hinzugekommen, welches zu einem extrem günstigen Preis angeboten wird, dabei aber trotzdem eine solide Ausstattung bietet.

Samsung Galaxy F04 zum Schnäppchenpreis

Das erste neue Samsung-Smartphone des Jahres 2023 ist ein besonders günstiges Modell. Es kostet umgerechnet nur 85 Euro und wird vorerst in Indien angeboten. Es wäre aber gut möglich, dass dieses Modell auch international auf den Markt kommt, um den niedrigsten Preisbereich abzudecken. Zum Preis von unter 100 Euro bekommt ihr eine solide Ausstattung mit 6,55-Zoll-Display, welches mit HD+-Auflösung kommt. Angetrieben wird das Handy vom MediaTek Helio P35, der im unteren Leistungsbereich angesiedelt ist (Quelle: Flipcart).

Trotz des günstigen Preises bekommt ihr beim Samsung Galaxy F04 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher, welcher um bis zu 1 TB per microSD-Karte erweitert werden kann. Über die RAM-Plus-Funktion könnt ihr zusätzlich 4 GB virtuellen Arbeitsspeicher freischalten. Auf der Rückseite gibt es eine Dual-Kamera mit 13 und 2 MP, an der Front eine 5-MP-Kamera. Um Geld zu sparen, verzichtet Samsung auf einen Fingerabdrucksensor. Dafür könnt ihr euch mit der Selfie-Kamera per Face Unlock anmelden, wobei das sicher keine sichere Methode ist und ihr beim Banking einen PIN eingeben müsst.

Zur weiteren Ausstattung des Samsung Galaxy F04 gehört der 5.000-mAh-Akku, der für eine lange Laufzeit sorgt. Auf ein 5G-Modem wird verzichtet, ihr müsst euch mit einem 4G-Modem begnügen. Ansonsten ist mit WiFi und Bluetooth alles dabei, was ihr benötigt. Sogar eine 3,5-mm-Klinkenbuchse ist verbaut, sodass ihr mit Kopfhörern als Antenne Radio hören könnt. Das findet man bei modernen Smartphones im Grunde gar nicht mehr. Als Betriebssystem kommt noch Android 12 zum Einsatz.

Diese Samsung-Tipps solltet ihr beachten:

Samsung Galaxy F04 vorerst für Indien

Das Samsung Galaxy F04 startet am 12. Januar 2023 vorerst in Indien zum Preis von umgerechnet etwa 85 Euro. Ob es nach Europa kommt, ist nicht bekannt. Gut möglich, dass es in einer abgewandelten Version mit anderer Bezeichnung erscheint. Hierzulande sind es meist die A-Klasse-Handys, die in der günstigen Preisklasse verkauft werden.