Eine unbequeme Wahrheit: Ohne Samsung geht beim iPhone nichts. Die Südkoreaner sind nämlich nicht nur Apples härtester Konkurrent im Smartphone-Markt, sondern auch der wichtigste Display-Zulieferer fürs iPhone. Doch die Krone wird Samsung mit dem iPhone 15 bald abgeben müssen.

Apple Facts

Mit dem iPhone 15 wird sich so einiges ändern, so wird die Mehrzahl der verbauten Displays nicht mehr von Samsung stammen. Ein anderer Hersteller hat sich hingegen den begehrten Auftrag von Apple geschnappt und Samsung somit deklassiert. Diese nicht ganz unwichtige Information teilt der immer gut informierte Apple-Insider Ming-Chi Kuo mit der Welt.

Mehrzahl der Displays beim iPhone 15 nicht mehr von Samsung

Kuo verrät: Statt Samsung hat sich BOE den Löwenanteil der Aufträge für die Displays von iPhone 15 und iPhone 15 Plus in der zweiten Jahreshälfte 2023 gesichert. Mit einem Marktanteil von rund 70 Prozent gegenüber 30 Prozent bei Samsung wird BOE damit der größte Display-Lieferant für das iPhone 15 und 15 Plus. Vorausgesetzt der chinesische Hersteller wird in den kommenden Montane nicht mit größeren Problemen in der Entwicklung und Produktion konfrontiert.

Displays für die aktuellen Modelle des iPhone stammen von Samsung, BOE und LG:

iPhone 14 (Pro) vorgestellt Abonniere uns

auf YouTube

Wichtig zu wissen: Bei den teueren Bildschirmen für die Pro-Modelle wird Samsung wohl nach wie vor noch für Apple unentbehrlich sein, doch auch hier wird BOE immer wichtiger für Apple. So will der Hersteller im Jahr 2024 mit der Massenfertigung von LTPO-Displays für Apples High-End-iPhones beginnen. Kuo rechnet nach und kommt zu einem erstaunlichen Ergebnis: „Wenn BOE Aufträge für 20-30 Prozent der High-End-iPhone-LTPO-Displays für 2H24 erhält und einen Marktanteil von rund 70 Prozent für Low-End-iPhone-Displays für 2H24 halten kann, wird BOE wahrscheinlich der größte Lieferant von Displays für das neue iPhone in 2H24 werden.“

Mit diesem Design könnt ihr rechnen:

Von der Notlösung zur neuen Nummer 1

Kurzum: In Zukunft wird BOE für Apple der wichtigste Display-Lieferant fürs iPhone, Samsung ist dann nicht mehr die erste Wahl in Gänze betrachtet. Eine erstaunliche Entwicklung für die Chinesen, wenn man bedenkt, dass BOE anfangs für Apple nur eher eine kostengünstige Notlösung war. Doch qualitativ hat und wird BOE wohl immer weiter aufholen und für Apple somit wichtiger.