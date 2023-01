Wer ein Tablet möchte, greift häufig zum iPad. In Zukunft könnte aber Samsung die erste Wahl sein. Möglich macht das eine Innovation, die der Elektronikhersteller jetzt im Vorfeld der CES 2023 präsentiert hat. Dagegen sieht selbst das modernste iPad wie ein Technik-Relikt aus.

Eigentlich startet die Technikmesse CES 2023 erst in wenigen Tagen. Doch bereits im Vorfeld übertrumpfen sich Elektronikhersteller mit Neuankündigungen und versuchen so das Rampenlicht auf sich zu ziehen. Einer davon: Samsung.

Samsung zeigt Slidable auf der CES 2023

Die Displaysparte der Großkonzerns möchte jetzt die „Zukunft der intelligenten Mobilgeräte“ präsentiert haben. Für Samsung sind das: Slidables. Faltbare Bildschirme sind für die Südkoreaner also bereits Schnee von gestern. Denn die neue Displaygeneration lässt sich sowohl falten als auch ausrollen.

Wie das in der Praxis aussieht, veranschaulicht dieses Bild:

Lässt sich falten (links) und zusätzlich ausrollen (rechts): Das Slidable von Samsung. (Bildquelle: Samsung)

Für Samsung liegen die Vorteile auf der Hand, denn im zusammengeklappten und eingerollten Zustand beansprucht so ein Slidable deutlich weniger Platz als ein herkömmliches Tablet. Außerdem bietet der Falt- und Rollmechanismus mehrere Optionen, was das Bildverhältnis angeht: „Nutzer können Filme und Videos auf dem 10,5-Zoll-Display im 4.3-Format genießen oder auf dem 12,4-Zoll-Display in 16:10“, schreibt der Hersteller in seiner Pressemitteilung (Quelle: Samsung). Die OLED-Technik sorgt für knackige Farben und leuchtenden Kontrast.

Samsungs aktuelle Falt-Handys:

Galaxy Fold und Flip beweisen den langen Atem von Samsung

Wann wir die ersten Slidables kaufen können, steht noch nicht fest. Oft dauert es noch einige Jahre, bis Samsung die Prototypen perfektioniert und für den Massenmarkt tauglich macht. Die Fold- und Flip-Serie des Herstellers zeigt aber, dass Samsung sowohl das technische Know-How als auch den langen Atem besitzt, um den Sprung vom Konzept ins fertige Produkt zu wagen.