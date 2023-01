Der Speicherhunger in Smartphones ist ungebrochen. Im Galaxy S23 sollte Samsung dem Rechnung tragen und den Basisspeicher auf 256 GB verdoppeln – so ein bekannter Insider. Ein anderer widerspricht aber.

Samsung Galaxy S23 soll weiter 128 GB Speicherplatz erhalten

Wenige Wochen vor der offiziellen Vorstellung des Galaxy S23 läuft die Gerüchteküche auf Hochtouren. Eines davon betrifft den Speicher: So soll Samsung den Basisspeicher für sein kommendes Flaggschiff-Smartphone verdoppeln, behauptete Mobilfunk-Insider Ahmed Qwaider am Neujahr auf Twitter. Statt 128 GB Speicher würden Käufer bereits 256 GB in der Einsteigervariante erhalten. Auf den nachvollziehbaren Jubel könnte nun aber eine Enttäuschung folgen.

Denn laut Roland Quandt soll das Gerücht um die Speicherverdoppelung im Galaxy S23 falsch sein. „Falsch. 128 GB gibt es immer noch“, schreibt er im Hinblick auf die Speichervarianten. Quandt ist ebenfalls Mobilfunk-Insider und hat in der Vergangenheit oft den richtigen Riecher bewiesen.

Bei stetig steigenden Speicheranforderungen wäre eine Verdoppelung des Speichers im Galaxy S23 natürlich gerne gesehen. Fotos, Videos in 4K und immer größere Spiele fressen am Speicher. Dass das laut Quandt nun nicht der Fall sein soll, wäre eine herbe Enttäuschung für potenzielle Käufer des Galaxy S23.

Welcher der beiden Mobilfunk-Insider am Ende Recht behält, werden wir in wenigen Wochen erfahren. Anfang Februar, so die bisherige Gerüchtelage, soll Samsung das Galaxy S23 der Öffentlichkeit präsentieren.

