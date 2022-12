Samsung wird bald mit dem Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra drei neue Top-Smartphones vorstellen. Besonders das Galaxy S23 Ultra soll dabei im Vergleich zum Vorgänger viele wichtige Updates mitbringen. Doch wann werden die Smartphones vorgestellt? Nach Spekulation über eine Verzögerung soll nun ein Datum feststehen.

Samsung Galaxy S23: Vorstellung am 1. Februar 2023 erwartet

In letzter Zeit wurde viel über den Vorstellungstermin für die Galaxy-S23-Smartphones spekuliert. Demnach sollte sich Samsung angeblich schwer tun, einen Preis festlegen zu können, wodurch sich die Präsentation und Markteinführung verzögern sollen. Doch das scheint nicht zu passieren. Laut einer neuen Quelle soll Samsung die Vorstellung der Galaxy-S23-Smartphones in den USA für den 1. Februar 2023 planen:

Die Galaxy-S22-Smartphones wurden 2022 am 9. Februar enthüllt. Samsung würde die neue Generation also eine Woche früher vorstellen. Der Marktstart war damals der 24. Februar. Entsprechend könnte der Marktstart hier am 17. Februar 2023 stattfinden, wenn Samsung bei seinem letztjährigen Abstand zwischen Vorstellung und Markteinführung bleibt. Wie in den Jahren zuvor dürfte es auch dann wieder eine Aktion für Vorbesteller geben, die sich die Smartphones direkt zum Marktstart kaufen wollen. Wie die aussieht, ist aber noch nicht bekannt.

Das Samsung Galaxy S22 Ultra könnte dadurch deutlich günstiger werden:

Samsung Galaxy S23 Ultra mit vielen Neuerungen

Während das Samsung Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus im Vergleich zu den Vorgängern eher kleine Verbesserungen erhalten, wird besonders das Galaxy S23 Ultra als Flaggschiff-Smartphone herausstechen. Dort gibt es das beste und hellste Display, den schnellsten Prozessor, eine komplett neue 200-MP-Hauptkamera und den S Pen, der seit letztem Jahr in der Ultra-Serie integriert ist. Das dürfte noch mehr Smartphone-Enthusiasten dazu bringen, sich für das Ultra-Modell zu entscheiden.

