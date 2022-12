Kommt jetzt doch alles anders? Zugegeben, mit einem Nachfolger des aktuellen iPhone SE der dritten Generation rechnete im nächsten Jahr noch niemand. Doch jetzt soll Apple den Nachfolger generell gecancelt beziehungsweise nochmals auf unbestimmte Zeit verschoben haben.

Das iPhone SE 4 wurde bisher für das Jahr 2024 erwartet, allerdings könnte es dazu nicht mehr kommen. Der gut informierte Apple-Insider Ming-Chi Kuo will von Apples geänderten Plänen erfahren haben. Demzufolge will der kalifornische Hersteller das günstigste iPhone im Portfolio generell ausmustern oder aber es zumindest auf bisher unbestimmt Zeit verschieben (Quelle: Ming-Chi Kuo).

Apple zieht die Notbremse: Chancen aufs iPhone SE 4 sinken

Der Experte weiß ferner um die Gründe. Gegenwärtig fallen nämlich die Auslieferungen von Smartphones der Mittelklasse und des unteren Marktsegments wie beispielsweise dem iPhone SE 3, dem iPhone 13 mini und dem iPhone 14 Plus viel geringer aus als erwartet. Ergo: Ein iPhone SE 4 dürfte sich in einer solchen Marktstimmung für Apple nicht mehr lohnen.

Im Gegensatz zum derzeitigen iPhone SE 3 müsste Apple durch das neue Vollformat im Stile eines iPhone XR auch höhere Entwicklungskosten bedenken. Kuo gibt zu Protokoll: „…das Design des SE 4 zu höheren Kosten/Verkaufspreisen führen wird. Infolgedessen muss Apple möglicherweise die Produktpositionierung und die Rentabilität des SE 4 überdenken.“

Unsere Vermutung, statt eines iPhone SE 4 wird Apple einfach das iPhone 12 noch weiterhin als etwas teuere Alternative verkaufen:

iPhone 12 im Test

auf YouTube

Eine Einstellung der Entwicklung des iPhone SE 4 hätte für Apple gleichfalls noch einen weiteren Vorteil, denn „die Reduzierung unnötiger Ausgaben für die Entwicklung neuer Produkte wird dem Unternehmen helfen, die Herausforderungen der weltweiten wirtschaftlichen Rezession im Jahr 2023 zu meistern.“ Kurzum: Apple spart sich Entwicklung und Verkauf eines iPhones, dessen Erfolgsaussichten momentan nicht sonderlich rosig aussehen.

Hoffnungen auf ein iPhone SE im neuen Design gab es schon früher, wie diese Konzept beweist, doch Apple hatte andere Pläne:

Muss das iPhone 12 nun länger im Portfolio bleiben?

Damit stirbt dann auch die Hoffnung auf ein günstiges iPhone im aktuellen Vollformat-Display ohne Homebutton. Den Markt günstiger Einstiegsmodelle wird Apple also in Zukunft wie früher wohl ausschließlich mit älteren iPhone-Varianten bestreiten, die einfach länger angeboten werden. Eine Überlegung: Wer weiß, vielleicht wird Apple das iPhone 12 (bei Amazon ansehen) auch noch über den Herbst 2023 hinaus verkaufen und es als leicht teueren „iPhone-SE-Nachfolger“ in Stellung bringen.