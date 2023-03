Der Smartphone-Markt ist im ständigen Wandel. Es kommen immer neue Modelle raus und ersetzen erfolgreiche Handys. Wir schauen auf den aktuellen Stand der in Deutschland beliebtesten Smartphones. An der Spitze gibt es ein überraschendes Bild.

Top 10: Die aktuell beliebtesten Smartphones

Wenn ihr euch ein neues Smartphone kaufen, aber nicht wisst, für welches Modell ihr euch entscheiden sollt, könntet ihr in den Top 10 der beliebtesten Handys schauen, die wir für euch zusammengefasst haben. Diese werden aktuell vermehrt gesucht und es gibt großes Interesse an den Modellen.

Platz 10: iPhone 13 mini

Das iPhone 13 mini ist deutlich kleiner als die anderen Modelle. (Bildquelle: GIGA)

Das nicht mehr fortgesetzte iPhone 13 mini (Test) erfreut sich zumindest in Deutschland doch noch gewisser Beliebtheit und landet auf dem 10. Platz. Der Preis hat sich mittlerweile eingependelt, dürfte mit der Zeit aber weiter fallen, da es kein iPhone 14 mini gibt.

Apple iPhone 13 (128 GB) - Polarstern Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2023 11:42 Uhr

Platz 9: Samsung Galaxy S22

Das Samsung Galaxy S22 ist immer noch relativ beliebt. (Bildquelle: GIGA)

Nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand, aber durch den stärker gefallenen Preis immer noch ziemlich beliebt, ist das Samsung Galaxy S22 (Test) auf dem 9. Platz. Mit dem Galaxy S23 ist schon der Nachfolger da, doch der ist auch viel teurer.

SAMSUNG Galaxy S22 5G 128 GB Phantom Black Dual SIM Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2023 11:47 Uhr

Platz 8: iPhone 13

Das iPhone 13 ist immer noch beliebt. (Bildquelle: GIGA)

Der direkte Gegner des Samsung Galaxy S22, das iPhone 13 (Test) von Apple, liegt knapp davor auf dem 8. Platz. Vor einigen Monaten war das Smartphone immer auf dem ersten Platz zu finden. Die Zeiten sind vorbei, denn das Apple-Handy musste für eine bessere Alternative Platz machen.

Apple iPhone 13 (128 GB) - Mitternacht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2023 11:49 Uhr

Platz 7: Motorola Edge 30 Neo

Das Motorola Edge 30 Neo ist in Deutschland ziemlich beliebt. (Bildquelle: Motorola)

Mit dem Motorola Edge 30 Neo sichert sich ein echter Geheimtipp den 7. Platz. Das Handy punktet mit einem schicken Design, guter Ausstattung und günstigem Preis. Kein Wunder also, dass das Handy in Deutschland so beliebt ist.

Motorola edge30 neo Smartphone (6,3"-FHD+-Display, 64-MP-Kamera, 8/128 GB, 4020 mAh, Android 12), Bl Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2023 11:52 Uhr

Platz 6: Xiaomi 13

Das Xiaomi 13 gibt es in verschiedenen Farben. (Bildquelle: Xiaomi)

Das aktuell beliebteste Xiaomi-Handy ist das neue Top-Modell Xiaomi 13. Es ist mit einem komplett neuen Design ausgestattet und punktet mit einer soliden Ausstattung und guter Kamera. Der Preis ist auch schon etwas gefallen.

Xiaomi 13 Smartphone + Kopfhörer, 8+256GB Handy ohne Vertrag, 120Hz AdaptiveSync AMOLED Display, Sna Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2023 11:55 Uhr

Platz 5: iPhone 14

Das iPhone 14 ist in Deutschland nicht das beliebteste Apple-Handy. (Bildquelle: IMAGO / AFLO)

Eigentlich waren die normalen iPhone-Modelle immer auf dem ersten Platz der beliebtesten Smartphones zu finden. Dieses Jahr ist es anders, denn das iPhone 14 ist nur ein kleines Upgrade im Vergleich zum iPhone 13. Es reicht aber trotzdem für den 5. Platz.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mitternachtsblau Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2023 12:20 Uhr

Platz 4: Samsung Galaxy A53

Das günstige Samsung-Smartphone Galaxy A53 schafft es weit nach vorn. (Bildquelle: GIGA)

Wer ein gutes und günstiges Android-Smartphone sucht, der greift zum Samsung Galaxy A53 (Test). Da überrascht es nicht, dass das Smartphone auf dem 4. Platz landet.

Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16.5 cm (6.5) Hybrid Dual SIM Android 12 USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2023 12:23 Uhr

Platz 3: Google Pixel 7 Pro

Das Google Pixel 7 Pro ist sehr beliebt in Deutschland. (Bildquelle: GIGA)

Mit den neuen Pixel-Handys hat sich Google in die Herzen der Smartphone-Nutzer gearbeitet. Das Pixel 7 Pro (Test) hat es deswegen auf den 3. Platz geschafft und damit viele Konkurrenten ausgestochen.

Google Pixel 7 Pro – Entsperrtes Android-Smartphone mit Tele- und Weitwinkelobjektiv – 128GB - Obsid Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2023 12:27 Uhr

Platz 2: Samsung Galaxy S23 Ultra

Das Galaxy S23 Ultra ist das aktuell beliebteste Samsung-Smartphone. (Bildquelle: GIGA)

Samsung hat es geschafft. Das neue Top-Smartphone Galaxy S23 Ultra mit der 200-MP-Kamera und dem viel besseren Prozessor hat sich den 2. Platz gesichert.

Samsung Galaxy S23 Ultra Android Smartphone, 256GB, 5.000mAh Akku, Smartphone ohne Vertrag Green ink Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2023 12:30 Uhr

Platz 1: iPhone 14 Pro Max

Das iPhone 14 Pro Max ist in Deutschland extrem beliebt. (Bildquelle: IMAGO / AFLO)

Nicht das iPhone 14 ist das beliebteste Smartphone in Deutschland, sondern das Top-Modell iPhone 14 Pro Max. Für Apple sind das gute Nachrichten, denn das Pro Max ist deutlich teurer und so kann Apple mehr daran verdienen. Die Taktik ging also voll auf.

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) - Dunkellila Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2023 12:33 Uhr

Hinweis: Die Reihenfolge basiert auf dem Idealo-Preisvergleich und kann sich immer wieder ändern.

