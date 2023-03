Wer im Homeoffice arbeitet, kennt das Problem: Mehrere Geräte wollen angeschlossen und aufgeladen werden. Doch das kann schnell unübersichtlich und chaotisch werden. Anker hat mit der neuen Docking-Station 675 USB-C eine echte Allzweckwaffe parat.

Neue Docking-Station von Anker

Die Anker 675 USB-C Docking-Station ist jetzt auch in Deutschland zu bekommen. Sie vereint zahlreiche Funktionen in einem einzigen Gerät und kann sich als echtes Multitalent präsentieren. So kann sie nicht nur ein Notebook aufladen und gleichzeitig als Notebook-Ständer dienen, sondern auch Smartphones kabellos mit Strom versorgen. Hier sind bis zu 10 Watt möglich, bei iPhones hingegen nur 7,5 Watt.

Darüber hinaus bietet sie zwölf verschiedene Anschlüsse und Lesegeräte für SD- und microSD-Karten, USB-C und USB-A sowie USB-C Upstream, HDMI und Gigabit-Ethernet. Selbst an eine 3,5 Millimeter breite Audiobuchse hat der Hersteller gedacht (Quelle: Anker).

Die Docking-Station von Anker soll nicht nur beim Aufladen und Anschließen helfen, sondern auch ergonomische Vorteile bieten. Die erhöhte Position der Ablagefläche von neun Zentimetern sorgt laut Hersteller dafür, dass sich der Bildschirm des Notebooks mehr auf Augenhöhe befindet. Eine gesündere Haltung kann dadurch begünstigt werden, da der Nacken weniger abgeknickt ist und auch die Wirbelsäule entlastet wird.

Mehr zur Anker 675 seht ihr im Video:

Anker 675 USB-C Docking Station

Anker Docking-Station für 249,99 Euro

Die Anker 675 USB-C Docking-Station wurde bereits auf der CES 2023 vorgestellt und ist nun auch in Deutschland erhältlich. Bei Amazon ist die Allzweckwaffe für 249,99 Euro zu bekommen. Versandkosten fallen nicht an.

Falls 249,99 Euro zu viel für ein Home-Office-Zubehör sein sollten, lohnt sich ein Blick auf die abgespeckte Variante der Docking-Station. Die kleine Anker 332 ohne Ablagefläche ist schon für 49,99 Euro erhältlich (bei Amazon ansehen), bietet dafür aber weniger Anschlüsse und erlaubt kein drahtloses Aufladen.

