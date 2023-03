Apple kann es, Google nicht: Deutschen Besitzern einer Pixel Watch bleibt die Sturzerkennung mit automatischem Notrufsystem verwehrt. Jetzt hat Google offiziell begründet, warum das so ist. Angeblich stehen deutsche Gesetze im Weg.

Pixel Watch: Deutschland ohne Sturzerkennung

Googles Smartwatch Pixel Watch verfügt über eine Sturzerkennung, die nachträglich per Software-Update aktiviert wurde. Davon merken deutsche Kunden aber nichts, obwohl Google die Funktion auch hierzulande beworben hatte. Das nützliche Feature der Smartwatch wird auch in Zukunft nicht in Deutschland angeboten, wie der Konzern gerade offiziell bestätigt hat.

In einem Support-Dokument heißt es, dass deutsche Gesetze der möglicherweise lebensrettenden Sturzerkennung im Weg stehen würden. Eine automatische Verständigung von Rettungsstellen sei nicht erlaubt. In Deutschland gekaufte Pixel Watches bieten die Funktion allerdings in anderen Ländern an (Quelle: Google Pixel Watch Help).

Mehr zur ersten Smartwatch von Google seht ihr im Video:

Google Pixel Watch vorgestellt

Es bleibt unklar, wie Google zu dieser Einschätzung kommt. Apple bietet bei seiner Apple Watch ebenfalls eine Sturzerkennung mit automatischem Rettungsdienst-Notruf an. Wenn Nutzer nach einem Sturz oder Unfall nicht auf einen Warnton reagieren, werden Rettungskräfte automatisch benachrichtigt.

Auch das ähnliche eCall-System bei Autos funktioniert in Deutschland ohne rechtliche Hürden (Quelle: Verbraucherzentrale). Rettungskräfte werden hier bei Unfällen automatisch per Satellitenortung über den genauen Standort des Wagens informiert. Das System kann Leben retten, wenn Insassen nicht mehr ansprechbar sind.

Pixel Watch: Notfall-SOS-Ruf manuell möglich

Besitzer einer Pixel Watch können alternativ einen Notfall-SOS-Ruf durch fünfmaliges Drücken der Power-Taste auslösen. Anschließend können sie mit Rettungskräften reden. Die Funktion steht auch bei Pixel-Smartphones bereit.

