Google baut von Jahr zu Jahr immer bessere Pixel-Smartphones. Seitdem das Unternehmen eigene Prozessoren verwendet und die Hardware somit noch besser an die Software anpassen kann, wirken die Handys wie befreit und unterstützen Funktionen, die man bei der Konkurrenz lange suchen kann. Auch bei der Kamera konnte Google 2022 einen großen Erfolg feiern. 2023 soll genau dieser Part noch besser werden.

Google Facts

Google hat in diesem Jahr mit dem Pixel 7 Pro geschafft, wovon viele Hersteller träumen. Das Smartphone hatte für einige Zeit die laut DxOMark weltweit beste Handy-Kamera. Einige Wochen später wurde Google zwar wieder von Huawei übertrumpft, doch für Google war das trotzdem ein riesiger Erfolg, da das maschinelle Lernen zeigen konnte, was es wirklich drauf hat.

Google Pixel 8 Pro mit noch besserer Kamera

Eigentlich hätten deswegen viele erwartet, dass Google beim Pixel 8 Pro nur bei der Kamera-Software nachbessert und die Hardware erst einmal behält. So war es bei vielen Pixel-Handys in den letzten Jahren. Doch dazu kommt es wohl nicht. Das Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro sollen einen neuen Hauptsensor bekommen, der „staggered HDR“ unterstützt. Dabei werden gleichzeitig mehrere HDR-Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen gemacht, sodass die Fertigstellung des HDR-Bildes beschleunigt wird.

Der in den Pixel-7-Smartphones verbaute Samsung-GN1-Sensor unterstützt „staggered HDR“ hardwareseitig nicht. Entsprechend müsste Google auf einen neuen Sensor setzen. Der Samsung GN2 würde sich da anbieten, der das Feature beherrscht. Dass es dieser Sensor wird, ist nicht bestätigt. Im Code der Google-Kamera-App wird der „staggered HDR“-Modus aber integriert und dazu braucht das Pixel 8 (Pro) neue Hardware.

Pixel 7 Pro im Test: An den richtigen Stellschrauben gedreht

Gut für Google, schlecht für die Smartphone-Konkurrenz

Google fährt sich bei dem Kamera-Sensor also nicht fest, wie es in den letzten Jahren der Fall war und bleibt lange bei einem Modell, sondern geht mit der Zeit und will beim Pixel 8 (Pro) wohl wieder nachlegen. Das Pixel 7 Pro (Test) ist jetzt schon eines der besten Kamera-Smartphones der Welt. Mit dem Pixel 8 Pro dürfte es noch einen Schritt nach vorn gehen. Damit bekommen Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor und Apple noch härtere Konkurrenz.