Mit dem Pixel 6 hat Google seiner Smartphone-Serie neues Leben eingehaucht. Das aktuelle Pixel 7 ist Feinschliff und merzte die Macken der Vorgänger aus. Doch wie sieht die Zukunft der Pixel-Familie aus? Ein riesiger Leak schafft jetzt Klarheit bis zum Jahr 2025 und verrät, was Google geplant hat.

Seit 2016 bietet Google eigene Smartphones unter der Pixel-Familie an. Der echte Durchbruch kam aber erst im vergangenen Jahr, als der US-Konzern das Pixel 6 und Pixel 6 Pro auf den Markt brachte. Mit eigenem Prozessor, exklusiven Softwarefunktionen und einem außergewöhnlichen Design setzte sich die Smartphone-Serie von der Konkurrenz und den Vorgängermodellen ab.

Mit welchen Pixel-Smartphones wir in Zukunft rechnen können, hat ein Insider Android Authority verraten. Der Fahrplan geht dabei bis zum Jahr 2025 (Quelle: Android Authority).

Pixel 7a und Pixel Fold sollen im Frühjahr 2023, wahrscheinlich zur Google I/O 2023, vorgestellt werden.

Die beiden Pixel-8-Smartphones sollen im Herbst präsentiert werden.

So schlägt sich das aktuelle Pixel 7 Pro:

Pixel 7 Pro im Test: An den richtigen Stellschrauben gedreht

Für das Jahr 2025 hat Google zwei Smartphone-Pläne parat, die auch davon abhängig sind, ob und welche Pixel-Smartphones aus den vergangenen Jahren ein Erfolg wurden oder eben nicht.

Vieles aus dem Jahr 2025 ist noch recht vage. Der Insider spricht nicht einmal direkt von einem Pixel 10, sondern lediglich von einem Standardmodell – es liegt aber auf der Hand, dass es sich um das Pixel 10 handeln dürfte.

Google hat sich für die kommenden Jahre viel vorgenommen. Mir gefällt vor allem der Plan für ein kleineres Pixel 9 Pro. Wer kompakte Ausmaße bevorzugt, aber nicht auf Flaggschiff-Technik im Smartphone verzichten will, hatte in den letzten Jahren im Grunde nur eine Anlaufstelle: Apple. In Stein gemeißelt sind die Google-Pläne natürlich nicht, einiges wird sich noch ändern – mit Garantie. Uns stehen mit der Pixel-Marke aber auf jeden Fall spannende Jahre bevor.