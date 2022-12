Dass Google an einem Falt-Handy arbeitet, gilt als offenes Geheimnis. In der ersten Jahreshälfte 2023 wird die Präsentation des Pixel Fold, so der kolportierte Name, erwartet. Zur Vorstellung könnte das zukunftsweisende Google-Handy aber bereits hoffnungslos veraltet sein. Erste Benchmark-Ergebnisse enttäuschen.

Wer ein Falt-Handy sucht, kommt an Samsung kaum vorbei. In Deutschland hat der Branchenriese den Markt an faltbaren Smartphones fest im Griff – zumindest bisher. Denn 2023 wird eine ganze Schar an neuen Konkurrenten erwartet. Neben chinesischen Herstellern wie Xiaomi oder Oppo soll auch Google dazugehören.

Pixel Fold: Benchmark-Ergebnisse des Google-Handys enttäuschen

Vom Pixel Fold sind jetzt erste Leistungsdaten ans Tageslicht gekommen. In der Geekbench-Datenbank erreicht das Falt-Handy mit dem Codenamen „Felix“ 1.047 Punkte im Single-Core und 3.257 Punkte im Multi-Core. Das ist deutlich weniger als das aktuelle Galaxy Z Fold 4 von Samsung, das 1.337 Punkte im Single-Core erreicht sowie 4.028 im Multi-Core (via SamMobile).

Die Werte des Google-Handys enttäuschen. Zwar sind reine Benchmark-Resultate kein Indikator dafür, wie sich ein Handy im Alltag schlägt und Google dürfte mit Softwareoptimierungen noch einiges aus dem verbauten Tensor-G2-Chip herausholen. Die Vorstellung des Pixel Fold wird aber in der ersten Jahreshälfte 2023, wahrscheinlich zur Google I/O im Mai oder Juni, erwartet. Bis dahin werden Smartphones mit dem nochmals stärkeren Snapdragon 8 Gen 2 der Oberklasse-Standard sein, der auch im Galaxy Z Fold 5 an Bord sein dürfte.

Heißt: Googles Falt-Handy kann jetzt schon nicht mit den Leistungsdaten der Konkurrenz mithalten. In rund 6 Monaten wird der Abstand noch einmal größer sein.

So schlägt sich das aktuelle Pixel 7 Pro:

