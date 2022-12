Samsung wird in einigen Monaten mit dem Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra drei neue High-End-Smartphones vorstellen. Alles scheint nach Plan zu laufen, doch plötzlich taucht ein Preis-Problem auf, das Samsung im schlimmsten Fall weit zurückwerfen könnte.

Was kostet das Samsung Galaxy S23?

Eigentlich sollte Samsung doch genau wissen, was die neuen Galaxy-S23-Smartphones kosten. Immerhin weiß das Unternehmen, was die einzelnen Komponenten, die Entwicklung, Vermarktung, Service-Leistungen und so weiter für Kosten verursachen. Ganz so einfach scheint es für Samsung in diesem Jahr aber nicht zu sein, einen finalen Preis festzulegen. Demnach droht sogar eine Verzögerung des Marktstarts der Galaxy-S23-Smartphones, weil Samsung sich unsicher bei der Preisgestaltung ist (Quelle: The Galox).

Demnach soll der Marktstart der Galaxy-S23-Smartphones eigentlich Mitte bis Ende Februar 2023 stattfinden. Das passiert aber nur, wenn sich Samsung auf einen Preis einigen kann. Genau da besteht aktuell die Gefahr, dass sich durch die Uneinigkeit beim Preis eine Verzögerung einstellt, die den Marktstart verschiebt. Es wären also nicht einmal technische Probleme oder fehlende Komponenten schuld, sondern nur der Preis.

Das Samsung Galaxy S23 Ultra kam für 1.249 Euro auf den Markt:

Wieso tut sich Samsung bei der Preisfindung so schwer?

Das ist eigentlich ganz einfach. Die hohe Inflation treibt die Preise sämtlicher Produkte nach oben. Während Google die Preisdifferenz schluckt und die Preise der Pixel-7-Smartphones auf dem Level der Vorgänger lässt, hat Apple ordentlich zugelangt und die Preise der neuen iPhones und iPads massiv erhöht. Jetzt steht Samsung vor einem Dilemma, denn wenn die Preise für die neuen Smartphones zu hoch ausfallen, dann schlagen weniger Menschen zu. Sind sie zu niedrig, verdient Samsung weniger Geld. Hier muss also ein Weg eingeschlagen werden, der für Samsung und die Kunden passt. Einfach scheint das aktuell nicht zu sein.

