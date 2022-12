Smartphones besitzen einen klassischen Aufbau und haben sich von Beginn an nicht mehr wirklich stark verändert. Viele Unternehmen experimentieren zwar mit dem Design und der Materialwahl, nicht aber mit der allgemeinen Konstruktion. Oppo möchte das ändern und könnte Samsung und Xiaomi so zuvorkommen.

Oppo Facts

Oppo zeigt Smartphone komplett aus Glas

Ein klassisches Smartphone besitzt eine Front mit Display, einen Rahmen und eine Rückseite. Diese können aus verschiedenen Materialien bestehen und sich in der Form unterscheiden. Günstige Modelle besitzen einen Rahmen und eine Rückseite aus Kunststoff, teurere Modelle aus Glas und Metall. Oppo will das ändern und hat sein Smartphone der Zukunft gezeigt. Dieses besteht komplett aus Glas. Und damit sind nicht nur die Rückseite und die Front gemeint, sondern das gesamte Gehäuse rundherum soll aus einem Stück Glas gefertigt sein (Quelle: GizChina). Im Video wird das gezeigt:

Wie genau Oppo das Smartphone zusammengebaut hat und wie es bei einer Reparatur zerlegt werden soll, ist nicht bekannt. Auf Anschlüsse hat Oppo in jedem Fall nicht verzichtet, wie man es bei so einem Glas-Handy eigentlich erwarten würde. Unklar ist auch, wie robust so ein Smartphone ist, das wirklich komplett aus Glas besteht, welches sich über die Ecken zieht. Xiaomi und Samsung versuchen so ein Design mit ihren Dual-Edge-Displays und abgerundeten Rückseiten auch zu erzeugen, schaffen so ein einzigartiges Design bisher aber noch nicht.

So sehen Oppo-Smartphones bisher aus:

OPPO Find X5 Serie: Technische Highlights

Oppo-Kopfhörer und -Smartwatch aus Glas

Das komplette Gehäuse aus Glas soll aber nicht nur bei Smartphones zum Einsatz kommen, sondern auch bei anderen Geräten wie Kopfhörern oder Smartwatches. Oppo kann so auf Gehäuse aus Metall verzichten, sich freier beim Design entfalten und so eine einzigartige Optik erzeugen. Wie alltagstauglich solche Glas-Geräte dann wirklich sind, muss sich mit der Zeit zeigen. Interessant ist das neue Design in jedem Fall und wäre ein Alleinstellungsmerkmal für Oppo.

