Künstliche Intelligenz wird Windows für immer verändern, sagt Panos Panay. Der Windows- und Hardware-Chef von Microsoft hält den Einzug von KI vergleichbar mit der Erfindung der Maus. Windows werde so ganz neu erfunden.

Microsoft: KI macht Windows neu

Bei der Keynote von AMD auf der CES 2023 in Las Vegas hat Microsofts Panos Panay einen Gastauftritt hingelegt. Der Chief Product Officer des Konzerns, dem auch die Hardware-Sparte untersteht, hat dabei einen Ausblick auf die Zukunft von Windows gegeben. Das Betriebssystem soll sich ihm zufolge durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz stark verbessern (Quelle: The Verge).

Geht es nach Panay, dann wird KI schlicht „alles verändern“. KI soll dabei auch „alles, was man mit Windows macht, neu erfinden“. Mehr als vage Aussichten hat Panay danach aber nicht mehr geliefert. Wie genau KI bei Windows Einzug halten wird, behält er noch für sich. Stattdessen gab es im weiteren Verlauf der Keynote lediglich Verweise auf das, was Microsoft bei Windows bisher an KI verwendet.

Als Beispiel für KI gab Panay die Windows Studio Effects für Videokonferenzen an. Hier können Nutzer bereits die automatische Augenkontakt-Funktion verwenden oder den Hintergrund unscharf gestalten. KI kommt hier laut Panay direkt zum Einsatz, ohne dass Nutzer es mitbekommen würden. Sie können ihm zufolge die KI höchstens fühlen, nicht aber sehen.

Zusammen mit AMD will Microsoft unter anderem daran arbeiten, dass trotz umfangreichem KI-Einsatz weder die Akkulaufzeit noch die Leistung von Systemen beeinträchtigt wird.

Microsoft mit KI-Plänen für Bing

Nicht nur bei Windows, sondern auch bei der Suchmaschine Bing stehen Änderungen an. Zuletzt wurde bekannt, dass Microsoft die KI hinter dem Sprachmodell ChatGPT bei Bing verwenden will. In den kommenden Monaten soll eine erste Testversion veröffentlicht werden. Bei Erfolg könnte ChatGPT dann ein fester Bestandteil der Suchmaschine werden.