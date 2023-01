Xbox hat in den letzten Jahren einen starken Fokus auf Streaming-Features gesetzt. Ein neues Patent zeigt nun aber, dass PlayStation Microsoft in dieser Hinsicht Konkurrenz machen könnte.

Sony PlayStation Facts

Ein neu-aufgetauchtes Sony-Patent zeigt, dass sich PlayStation in Zukunft deutlich stärker als bisher mit dem Streaming von Videospielen beschäftigen könnte. Während momentan aber eher der Konkurrent Xbox für das nützliche Game-Pass-Feature bekannt ist, erwägt Sony offensichtlich die Arbeit an einem Gerät, das in Zusammenarbeit mit Streaming-Sticks funktionieren soll – und Gamern somit auch ohne Konsole Zugriff auf Spiele verschaffen könnte.

PlayStation-Patent: Streaming-Gerät aufgetaucht

Das Sony-Patent zeigt ein sogenanntes Passthrough-Gerät, das sich zwischen End- und Streaming-Geräten wie zum Beispiel den Apple TV oder Amazon Fire Stick anbringen lassen kann. Von dort aus soll es Spielern die Möglichkeit geben, Games aus einer Bibliothek per Streaming anwählen zu können – ähnlich wie es aktuell mit Filmen und Serien bei Anbietern wie Netflix möglich ist. Dem Patent zufolge ließe sich die Spielebibliothek auf diesem Weg sogar in das Interface des Streaming-Sticks integrieren. (Quelle: Patentscope)

Bildquelle: Sony

Xbox entwickelt Streaming-Feature weiter

Mit seinem xCloud-Feature baut Microsoft bereits seit einigen Jahren fleißig an der Streaming-Funktionalität für die eigene Plattform – und konnte damit bereits beachtliche Erfolge feiern. Game-Pass-Ultimate-Abonnenten können bereits zahlreiche Spiele streamen, ohne dafür zwangsläufig eine Konsole zu benötigen. Eine schnelle Internetverbindung wird dafür allerdings vorausgesetzt.

Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate | Xbox - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.01.2023 04:57 Uhr

Xbox hat 2022 ebenfalls bereits den Prototypen eines Streaming-Geräts gezeigt – allerdings ruderte das Unternehmen später zurück und gab bekannt, dass es noch Jahre von der Fertigstellung entfernt sei. Möglicherweise könnte Sony der Konkurrenz mit ihrem Streaming-Projekt also zuvorkommen. Allerdings muss an dieser Stelle noch erwähnt werden, dass es viele Patente in der Videospielindustrie nie bis zur finalen Entwicklungsphase schaffen.

Schaut euch in unserem Video an, wer zwischen Xbox und PS5 die Nase vorn hat:

PS5 vs. Xbox Series: Wer hat die Nase vorne? Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.