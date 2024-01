Samsung zieht ein Ass aus dem Ärmel: Komplett neues Galaxy-Gerät angekündigt

Samsung hat auf seinem Galaxy-S24-Event nicht nur drei neue Smartphones offiziell vorgestellt, sondern auch noch eine echte Überraschung aus dem Ärmel gezogen. Zum Schluss der Präsentation hat Samsung nämlich den Galaxy Ring angekündigt.

Samsung Electronics Facts

Samsung zeigt Galaxy Ring

Gerüchte über einen möglichen Galaxy Ring gibt es schon seit Monaten und nun hat Samsung das Gerät offiziell angekündigt. Zum Ende der Präsentation der Galaxy-S24-Smartphones und den neuen KI-Funktionen hat Samsung ein kurzes Video zum Galaxy Ring gezeigt. In dem Clip war das Design zu sehen und einige Sensoren, die an der Innenseite des Rings angebracht sind. Das lässt darauf schließen, dass der Ring genau wie eine Smartwatch verschiedene körperliche Daten sammeln kann. Welche Funktionen unterstützt werden, hat Samsung aber nicht verraten.

Anzeige

So sieht der Samsung Galaxy Ring aus. (Bildquelle: GIGA)

Das Unternehmen hat weiterhin nicht verraten was der Galaxy Ring kostet und wann er auf den Markt kommt. Da Samsung den Ring jetzt schon gezeigt hat, dürfte die Markteinführung nicht mehr zu lange auf sich warten lassen und würde eine komplett neue Produktkategorie für das Unternehmen bedeuten. Samsung tritt damit bald in direkte Konkurrenz mit dem Oura Ring. Diese gibt es zu Preisen von ab 329 Euro – je nach Design. Auch Samsung dürfte den Ring in mehreren Größen und Farben anbieten. Gezeigt wurde aber nur eine Version. Optisch sind sich der Galaxy Ring und der Oura Ring sehr ähnlich (Quelle: Samsung auf YouTube).

Anzeige

Seid ihr mehr an dem Samsung Galaxy S24 Ultra interessiert, dann könnt ihr euch unter Hands-On-Video anschauen:

Bestes Handy? SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA angeschaut Abonniere uns

auf YouTube

Galaxy Ring in Verbindung mit Samsung-Smartphone

Genau wie bei den Galaxy-Smartwatches ist davon auszugehen, dass der Galaxy Ring sein volles Potenzial nur in Verbindung mit einem Samsung-Smartphone entfalten kann. Basisfunktionen werden mit Sicherheit mit jedem Android-Smartphone genutzt werden können. Wenn es aber um die Gesundheitsdaten über die Samsung-Health-App geht, dann funktioniert das nur auf einem Samsung-Handy. Was der Galaxy Ring alles kann, erfahrt ihr erst, wenn das Gerät offiziell mit allen Details vorgestellt wird.

Anzeige

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.