Samsung Galaxy S24 (Ultra / Plus): Welche Farben gibt es?

In der Regel gibt es bei den neuen Galaxy-Smartphones keine große Überraschung bei den Farben. Beim letzten Modell spielte Samsung mit einer zurückhaltenden Farbskala. Doch welche Farben haben das Galaxy S24 sowie die Plus- und Ultra-Varianten?

Alle Modelle des Samsung Galaxy S24 gibt es dieses Mal in jeweils 7 Farben (Das Galaxy S23 hatte nur 4 Farben), von denen 3 allerdings exklusiv im Samsung Store angeboten werden. Alle Farben klingen vom Namen her bunter, als sie in Wirklichkeit sind und die auffälligeren Farbtöne (Grün, Orange und Blau) gibt es nur für Käufer im Onlineshop von Samsung.

Alle Farben des Galaxy S24 und S24+

Die 4 Grundfarben der Varianten Samsung Galaxy S24 und S24 Plus kann man mit Schwarz, Grau, Violett und Gelb übersetzen. Zusätzlich gibt es noch Grün, Orange und Blau, wenn man das Smartphone direkt bei Samsung kauft.

Samsung nennt die Farben des S24:

Onyx Black

Marble Gray

Cobalt Violet

Amber Yellow

Jade Green (nur im Samsung Store)

Sandstone Orange (nur im Samsung Store)

Sapphire Blue (nur im Samsung Store)

Wer eine Palette bunter Farben fürchtet, kann sich beruhigen: Die Geräte sind zurückhaltend matt gefärbt und die Aluminiumrahmen entsprechen dem Farbton der Rückseite.

Die Farben des Galaxy S24 Ultra

Auch das Samsung Galaxy S24 Ultra wird in 7 Farben angeboten, die sich ebenfalls mit Schwarz, Grau, Violett, Gelb, Grün, Orange und Blau übersetzen lassen. Auch hier sind die 3 „bunteren“ Modelle nur im Samsung Store zu bekommen.

Im Original nennen sich die Farben:

Titanium Black

Titanium Gray

Titanium Violet

Titanium Yellow

Jade Green (nur im Samsung Store)

Sandstone Orange (nur im Samsung Store)

Sapphire Blue (nur im Samsung Store)

Allerdings ist beim S24 Ultra nur die Rückseite so gefärbt, während die Seiten in einem Titangrau gehalten sind.

Was letztlich im Gebrauch von den Farben tatsächlich zu sehen ist, hängt von der Schutzhülle ab, die man sich kauft. Transparente Hüllen, die wegen ihrer späteren Verfärbung seltener gekauft werden, zeigen uns die Originalfarbe. Aber wenn ihr euch sowieso einen gefärbten Schutz anschafft, solltet ihr einfach bei der günstigsten Farbe zuschlagen.

