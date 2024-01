Samsung-Event jetzt im Livestream: Präsentation des Galaxy S24, Plus und Ultra anschauen

Die Gerüchteküche um die Vorstellung der kommenden Galaxy-S24-Smartphones brodelt schon seit Monaten. Heute hat das Warten auf die neuen Smartphones ein Ende, denn um 19:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr euch das Samsung-Event anschauen.

Samsung Galaxy S24 wird am 17. Januar 2024 vorgestellt

In den letzten Wochen sind immer wieder verschiedene Termine für die Präsentation der Galaxy-S24-Smartphones aufgetaucht. Laut The Elec soll die eigene Quelle zuverlässig sein und den finalen Zeitplan enthüllen. Während die Galaxy-S23-Serie in diesem Jahr am 1. Februar enthüllt wurde und der Marktstart am 17. Februar stattgefunden hat, soll im kommenden Jahr ein neuer Zeitplan stehen:

17. Januar 2024: Vorstellung des Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra

18. Januar 2024: Vorbestellungen starten

30. Januar 2024: Offizieller Marktstart

Nun kann sich der Zeitplan besonders bei den Vorstellungen der Galaxy-S24-Smartphones je nach Land immer etwas unterscheiden, da Samsung verschiedene Strategien verfolgt. Sollte die Präsentation am 17. Januar 2024 stattfinden, dürften wir in Deutschland mit Sicherheit am gleichen Tag noch vorbestellen. So war es in den letzten Jahren.

Der offizielle Marktstart am 30. Januar 2024 würde damit vor der Präsentation der Galaxy-S23-Smartphones in diesem Jahr liegen. Samsung will also keine Zeit verlieren und die entstandene Lücke zum iPhone 15 (Pro) schließen. Zu den wichtigsten Änderungen der Galaxy-S24-Generation gehören laut letzten Gerüchten bessere Displays, beim Galaxy S24 Ultra erstmals ein flacher Bildschirm, stärkere Kameras, ein neuer Exynos-Prozessor und viele KI-Funktionen.

In der Wartezeit auf das Galaxy S24 könnt ihr mit unseren Tipps alles aus eurem Samsung-Handy herausholen:

Samsung Galaxy S24: Präsentation an neuem Standort

Normalerweise stellt Samsung seine S-Klasse-Smartphones meist in New York vor. In diesem Jahr soll sich das südkoreanische Unternehmen mit San Jose in Kalifornien einen ganz besonderen Standort ausgesucht haben. San Jose liegt ganz in der Nähe vom Apple-Hauptquartier und so sprechen viele Insider von einer Präsentation in Apples Hinterhof.

Wie gut das Samsung Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra am Ende wirklich sind und was die KI-Funktion leisten, erfahrt ihr in wenigen Wochen. Bis dahin halten wir euch mit weiteren Informationen auf dem Laufenden.