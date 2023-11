Samsung Galaxy S24 Ultra: Bild zeigt größten Unterschied zum aktuellen S23 Ultra

Samsung wird schon in wenigen Wochen die Galaxy-S24-Smartphones vorstellen. Bereits jetzt zeigt sich das neue Top-Smartphone auf Bildern, in denen das finale Design zu sehen sein soll. Samsung ändert beim Galaxy S24 Ultra ein Hauptmerkmal, das beim ersten Blick auf die Bilder aber kaum auffällt – und das hat einen guten Grund.

Samsung Galaxy S24 Ultra im finalen Design zu sehen

Bereits im Januar 2024 soll Samsung die Hüllen fallen lassen. Viel früher als noch beim Galaxy S23 in diesem Jahr, sollen die nächsten Top-Smartphones schon in wenigen Wochen vorgestellt werden. Das Highlight wird dabei das Galaxy S24 Ultra darstellen, welches erstmals mit einem flachen Display ausgestattet sein soll. Zuvor waren die Panel immer an beiden Seiten abgerundet. So soll das neue Top-Modell aussehen:

Im Vergleich zum Galaxy S23 Ultra, welches ihr ganz oben im Titelbild sehen könnt, ändert sich optisch also im Grunde gar nichts. Durch den S Pen, der im Gehäuse verschwindet, hat Samsung das Design schon immer sehr kantig gehalten. Das ändert sich auch mit dem flachen Display nicht. Im Vergleich zum Vorgänger wird sich beim Galaxy S24 Ultra nur das Glas an den Seiten krümmen.

Das flache Display des Galaxy S24 Ultra soll aber einen großen Vorteil besitzen. Es soll viel heller sein als beim aktuellen Modell. Mittlerweile werden Smartphones schon mit Helligkeiten von bis zu 3.000 Nits angeboten. Samsung liegt mit seinen 1.750 Nits beim Galaxy S23 Ultra also weit zurück. Die Helligkeit des Displays macht im Alltag tatsächlich einen riesigen Unterschied, wie ich kürzlich beim Test des Pixel 8 Pro gemerkt habe.

Wollt ihr nicht so viel Geld für ein Smartphone ausgeben, könnte die FE-Serie von Samsung etwas für euch sein:

Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE und Galaxy Buds FE vorgestellt

Samsung setzt voll auf flache Displays

Das normale Galaxy S23 und das Plus-Modell sind schon mit flachen Displays ausgestattet. Mit dem Ultra-Modell wird jetzt auch das letzte Smartphone „flach gemacht“, welches bisher mit Dual-Edge-Displays ausgestattet war. Wir sind gespannt, wie sich das Galaxy S24 Ultra mit dem neuen Display im Alltag schlägt, wenn es im Januar 2024 vorgestellt wird.

