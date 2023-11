Samsung Galaxy AI: Live Translate Call – was ist das?

Im November 2023 kündigte Samsung einige KI-Features an, die mit dem Samsung Galaxy S24 eingeführt werden sollen. Eine dieser Funktionen trägt die Bezeichnung „Live Translate Call“. Was kann man damit machen?

Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich um eine Funktion für Telefonate mit dem Samsung-Galaxy-Gerät.

AI Live Translate Call: Übersetzung in Echtzeit bei Telefon-Anrufen

Die Funktion könnte das Telefonieren grundlegend verändern. Samsung verspricht, dass man damit Telefongespräche in Echtzeit in andere Sprachen übersetzen lassen kann. So kann man mit internationalen Kontakten ein Gespräch führen, ohne umständlich Fremdsprachen pauken zu müssen. Das Übersetzungs-Feature soll direkt in der Telefon-App bei Samsung-Smartphones integriert sein. Zusätzliche Translator-Tools werden somit nicht mehr benötigt. Neben Gesprächen sollen sich damit auch Texte schnell und einfach übersetzen lassen.

Welche Sprachen bei „AI Live Translate Call“ unterstützt werden sollen, hat Samsung noch nicht bekanntgegeben. Auch ist unbekannt, ob die Funktion global verfügbar sein wird oder nur auf bestimmte Märkte eingeschränkt wird.

Samsung Galaxy: AI-Features angekündigt

Konkrete Geräte, in denen das Feature „AI Live Translate Call“ eingeführt werden soll, nannte Samsung bei der Vorstellung nicht. Es wird aber damit gerechnet, dass das Samsung Galaxy S24 eines der ersten Modelle mit dem KI-Feature sein wird. Um die Funktion zu nutzen, müssen vermutlich beide Anrufer ein kompatibles Gerät haben.

Bildquelle: Samsung

Der Release für das neue Samsung-Flaggschiff wird bereits für Januar 2024 erwartet. Für die Live-Übersetzung wird ein entsprechend ausgestatteter Prozessor benötigt. Es ist also unwahrscheinlich, dass „AI Live Translate Call“ auf bereits verfügbaren Galaxy-Smartphones nachträglich eingeführt wird.

Neben dem „AI Live Translate Call“ hat Samsung einige weitere KI-Funktionen vorgestellt. Mit „Samsung Gauss Image“ soll man etwa Bilder aus Befehlen erstellen können, „Gauss Language“ ist ein Sprachtool, das ähnlich wie ChatGPT funktionieren soll.

Quelle: Samsung

