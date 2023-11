Smartphone-Knaller zum Black Friday: Keins bietet mehr unter 200 Euro

Ihr sucht ein gutes Smartphone, aber ohne Vertrag? Und preiswert soll es auch sein? Hier kommt der Preis-Leistungs-Hammer, auf den ihr gewartet habt: Das Motorola G73 5G bietet viel Smartphone für wenig Geld und ist gerade sogar für unter 200 Euro zu haben. Wir zeigen euch das Angebot.

Preis-Leistungs-Knaller unter 200 Euro

Das Motorola G73 5G (kurz: Moto G73) ist ein Mittelklasse-Smartphone, das Anfang 2023 vorgestellt wurde. Anlässlich des Black-Friday-Woche gibt es das Gerät bei ProShop in der Farbe Midnight Blue für 189 Euro (bei ProShop anschauen). Bei CoolBlue gibt es dasselbe Modell für ebenfalls günstige 199 Euro (bei CoolBlue anschauen). Beide Shops sind zwar weniger bekannt als zum Beispiel MediaMarkt, aber seriös. Bei Amazon und in anderen Shops kostet das Smartphone knapp 250 Euro, ihr spart hier also deutlich.

Motorola G73 5G (8/256 GB) Smartphone mit 6,5 Zoll IPS-Display und 120 Hz, 256 GB Speicher, Mediatek MT6855 Dimensity 930, 8 GB RAM, 5.000 mAh Akkukapazität, 5G, Android 13. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2023 16:10 Uhr

Was kann das Motorola G73?

Mit dem Moto G73 holt ihr euch ein Smartphone, das alles kann, was man im Alltag so braucht, und hier und da sogar eine Schippe drauflegt. Besonders gut finden wir den mit 256 GB für ein Smartphone dieser Preisklasse großen internen Speicher. Den könnt ihr sogar mit microSD-Karten günstig erweitern! Auch der Akku mit 5.000 mAh ist so großzügig bemessen, dass ihr damit easy über den Tag kommt.

Die Leistung des achtkernigen Mediatek-Chips Dimensity 930 ist für Alltagsaufgaben völlig in Ordnung, 8 GB RAM sind auch nicht zu knapp bemessen. Der IPS-Bildschirm hat FHD+-Auflösung (2.400 × 1.080), das reicht bei einer Displaygröße von 6,5 Zoll absolut aus. Zusätzlich unterstützt das Handy Bildwiederholraten von 120 Hz, das Android-13-System fühlt sich also in der Bedienung schön flüssig an.

Es gibt eine Dual-Kamera auf der Rückseite: Die Hauptkamera schießt Bilder in 50 MP, die Ultra-Weitwinkelkamera mit 8 MP. Die Selfie-Kamera an der Front löst mit 16 MP auf. Weitere Vorteile gegenüber vielen teureren Geräten: Eine Klinkenbuchse für Kabel-Kopfhörer ist vorhanden, auch ein Netzteil wird mitgeliefert. Schnellladen wird mit 30 W unterstützt.

Dazu kommt die Software: Motorola nimmt gegenüber Standard-Android wenig Änderungen vor – und das ist eine gute Sache. Die wenigen Erweiterungen von Motorola sind dann auch positiv, etwa die genialen Schnellstart-Gesten für Taschenlampe und Kamera-App. Alles in allem ist das ein absoluter Preis-Leistungs-Hammer im Bereich der Smartphones unter 200 Euro. Falls ihr so etwas sucht, könnt ihr guten Gewissens zuschlagen.

Weitere aktuelle Deals findet ihr in unserem Sammelartikel zum Black Friday und hier:

