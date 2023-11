Von Makita: Lidl verkauft Akku-Bohrer für kleines Geld – doch woanders spart ihr noch mehr

Ob Profi oder ambitionierter Heimwerker: Makita-Werkzeuge sind für viele die erste Wahl. Bei Lidl gibt es ab heute einen Akku-Bohrer von Makita zum reduzierten Preis von 111 Euro. Woanders gibt es den DF488D002 aber deutlich günstiger.

In wenigen Tagen findet der Black Friday 2023 statt. Das reicht Lidl aber nicht, denn zum Shopping-Event des Jahres ruft der Discounter eine ganze Rabattwoche aus. Im Rahmen der „Black Week“, die ab 20. November beginnt, verkauft Lidl den Akku-Bohrer DF488D002 für 111 Euro (bei Lidl ansehen). Hinzu kommen noch 5,95 Euro Versandkosten, die man sich mit einem Code in der Lidl-Plus-App aktuell aber sparen kann. Lidl zufolge können Käufer 68 Euro sparen. Ein Blick in den Preisvergleich zeigt aber, dass es woanders noch günstiger geht.

Lidl verkauft Akku-Bohrer von Makita für 111 Euro – Conrad unterbietet den Preis

Ab dem 20. November verkauft Lidl einen Akku-Bohrer von Makita zum reduzierten Preis. (Bildquelle: Lidl)

Etwa bei Galaxus: Dort gibt es den Akku-Bohrer für rund 108 Euro inklusive Versandkosten (bei Galaxus ansehen). Das ist der günstigste Preis bei einem großen Händler, ohne auf schnelllebige Coupon-Codes oder dergleichen zurückgreifen zu müssen.

Vom Lieferumfang unterscheiden sich beide Angebote nicht. Neben dem Akku-Bohrer an sich erhalten Käufer außerdem einen Tragekoffer, ein Ladegerät sowie einen zweiten Akku.

Zu den Vorzügen des Makita DF488D002 gehört ein gummierter Griff für einen festen Halt und sein kompaktes Design. Mit einem mechanischen 2-Gang-Getriebe bietet es einen Hochgeschwindigkeitsmodus für schnelles Bohren in leichten Anwendungen sowie einen Niedriggeschwindigkeitsmodus für Hochleistungsanwendungen mit hohem Drehmomentbedarf. Darüber hinaus verspricht der Hersteller einen niedrigen Geräuschpegel für komfortables Arbeiten.

Weitere Black-Friday-Angebote von Lidl

Zur Black-Friday-Woche hat Lidl eine ganze Reihe von Angeboten im Köcher. Im Gegensatz zum Makita-Angebot lohnen sich diese größtenteils auch. Dazu gehört zum Beispiel der beliebte OptiGrill von Tefal oder die Samsung Galaxy Watch 4. Die populäre Thermomix-Alternative Monsieur Cuisine Smart gibt es außerdem in einem schicken Schwarz zum reduzierten Preis.

