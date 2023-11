Honor knöpft sich Samsung und Xiaomi mit neuen Handys vor

Honor hat sich nach dem Verkauf durch Huawei zu einem der größten Smartphone-Hersteller gemausert. Mit dem Honor 100 und 100 Pro möchte das Unternehmen bald neue Mittelklasse-Smartphones vorstellen, die mit starken Prozessoren und recht ungewöhnlichem Kamera-Design punkten möchten. Vorab sind schon einige Details durchgesickert.

Honor 100 (Pro) mit starker Ausstattung

Wie bei jedem neuen Smartphone rührt Honor auch beim kommenden 100 und 100 Pro schon vor der Präsentation die Werbetrommel. Direkt ins Auge fällt dabei das ungewöhnliche Design der Kamera auf der Rückseite des Pro-Modells, das ihr oben im Titelbild sehen könnt. Honor bringt die Kamerasensoren in einer ovalen Umrandung unter, die sich am organischen Design des Handys orientiert. Im Vergleich dazu sieht das Honor 100 deutlich „normaler“ aus:

Das normale Honor 100 kommt mit einem anderen Design. (Bildquelle: Honor)

Rein technisch gesehen wird Honor beim Prozessor auf den brandneuen Snapdragon 7 Gen 3 setzen, den Qualcomm erst kürzlich offiziell vorgestellt hat. Dieser soll für die Mittelklasse eine ordentliche Leistung besitzen. Im Pro-Modell soll der Snapdragon 8 Gen 2 arbeiten, der sich dann mehr in die Oberklasse orientiert. Zur weiteren Ausstattung sollen starke 50-MP-Kameras und eine 100-Watt-Schnellladefunktion gehören. Laut Fonearena sollen die Handys mit Android 13 laufen und das Pro-Modell bis zu 16 GB RAM besitzen.

Damit legt sich Honor mit vergleichbaren Smartphones von Samsung und Xiaomi an. Am Ende wird der Preis entscheiden, welche Modelle wirklich überzeugen. Zudem ist nicht bekannt, was für eine Update-Garantie Honor bietet. Diese spielt in letzter Zeit eine immer wichtigere Rolle.

Im Video könnt ihr euch das Teaser-Video zum Honor 100 Pro anschauen:

Honor 100: Teaser zum neuen Smartphone mit ungewöhnlichem Design

Honor plant baldige Präsentation

Zu lange müsst ihr auf die Vorstellung des Honor 100 und Honor 100 Pro nicht warten. Bereits am 23. November sollen die beiden Handys zunächst in China enthüllt werden. Wann sie ihren Weg nach Deutschland finden, ist nicht bekannt. Die Vorgänger wurden hierzulande angeboten. Entsprechend ist davon auszugehen, dass sie den Weg irgendwann auch nach Deutschland finden.

