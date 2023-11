Xiaomi feiert großen Erfolg: Neue Premium-Handys sind echte Überflieger

Xiaomi hat mit dem 14 und 14 Pro kürzlich zwei neue Top-Smartphones vorgestellt, die zunächst exklusiv in China verkauft werden. Trotz der Einschränkung hat das chinesische Unternehmen einen großen Erfolg zu feiern. Noch nie waren die Premium-Smartphones von Xiaomi so beliebt wie in dem Fall.

Xiaomi 14 (Pro) verkauft sich gut

Xiaomi gehört zwar zu den größten Smartphone-Herstellern der Welt, doch nicht die Premium-Geräte sorgen dafür, sondern die Modelle der Einsteiger- und Mittelklasse. Sie verkaufen sich millionenfach und haben das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist. Zuletzt hat Xiaomi die selbst so genannte „Premiumisierung“ eingeleitet. Top-Smartphones sollen besser und hochwertiger werden. Mit dem Xiaomi 14 und 14 Pro wurden jetzt die bisher besten Geräte gebaut und die kommen ziemlich gut an.

Seit dem Verkaufsstart am 31. Oktober 2023 haben sich die Xiaomi-14-Smartphones innerhalb von nur zehn Tagen 1,4 Millionen Mal allein in China verkauft (Quelle: GSMArena). So erfolgreich war das chinesische Unternehmen mit seinen Top-Smartphones bisher noch nie. In China sind die Preise für die Top-Smartphones aber auch deutlich geringer als in Europa.

Noch sind unsere Preise nicht bekannt, dürften sich aber vermutlich im oberen Bereich bei 999 Euro und mehr bewegen. Ob der große Erfolg also hierzulande fortgesetzt werden kann, müssen wir abwarten. Eine Vorstellung in Europa wird Anfang 2024 erwartet.

Im Video werden die neuen Xiaomi-Smartphones vorgestellt:

Xiaomi 14 Pro vorgestellt

Xiaomi 14 (Pro) läuft mit HyperOS

Mit dem Xiaomi 14 und 14 Pro steigt das Unternehmen von der eigenen Oberfläche MIUI auf HyperOS um. Diese soll mehrere Vorteile bei der Performance, Effizienz und Bedienung bieten. Ein erster Akku-Vergleich des Xiaomi 14 Pro hat gezeigt, dass das Smartphone deutlich effizienter arbeitet als vergleichbare Geräte mit größeren Akkus. Hier hat Xiaomi also wirklich gute Arbeit geleistet.

HyperOS wird aber nicht nur auf neuen Smartphones von Xiaomi zum Einsatz kommen, sondern auch für viele ältere Modelle veröffentlicht. Hier findet ihr eine komplette Liste mit den unterstützten Smartphones.