E-Auto von Xiaomi gesichtet: Jetzt beginnt der Countdown

Xiaomi wird voraussichtlich im Dezember mit der Massenproduktion seines ersten Elektroautos beginnen. Im Februar 2024 könnten die ersten Exemplare an Kunden ausgeliefert werden. Erste offizielle Fotos sind bereits veröffentlicht worden.

Xiaomi Facts

Xiaomi: Erstes E-Auto bald in Serie

Berichten zufolge läuft die Autoproduktion von Xiaomi langsam richtig an. Dutzende Exemplare sollen bereits in der eigenen Fabrik in Peking produziert worden sein. Quellen sprechen von einer Pilotproduktion, bei der rund 50 Elektroautos pro Woche vom Band laufen.

Mittlerweile sind auch Fotos aufgetaucht Xiaomis E-Auto als Limousine zeigen. Der Analyst Ming-Chi Kuo prognostiziert, dass das Modell 2024 mit 50.000 bis 60.000 Einheiten auf den Markt kommen wird.

Im Dezember will Xiaomi dann offenbar mit der Massenproduktion seines Elektroautos beginnen. Im Februar 2024 könnten die ersten Kunden mit ihren Autos rechnen, heißt es. Ob es wirklich so weit kommt, weiß derzeit aber nur der chinesische Hersteller selbst. Xiaomi lässt sich nach wie vor nicht in die Karten schauen. Kürzlich soll es ein vertrauliches Treffen mit Partnern aus der Industrie gegeben haben, bei dem strikte Geheimhaltung herrschte. Smartphones seien nicht erlaubt gewesen.

Das Elektroauto von Xiaomi soll in China angeblich für weniger als 40.000 Euro verkauft werden. Eine 800-V-Schnellladefunktion, ein eigenes Software-Ökosystem und möglicherweise auch eine autonome Fahrfunktion sollen Kunden überzeugen (Quelle: CnEVPost).

Im Video: So präsentiert Xiaomi seine Vision des autonomen Fahrens.

Xiaomis Software zum autonomen Fahren

E-Auto: Xiaomi investiert Milliarden

Xiaomi investiert massiv in sein Autogeschäft. In einem ersten Schritt will der Hersteller Berichten zufolge rund 1,3 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Verteilt auf die nächsten zehn Jahre sollen es sogar rund 10 Milliarden Euro werden. In der Fabrik in Peking sollen jährlich bis zu 200.000 Fahrzeuge produziert werden.