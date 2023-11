Xiaomi 14 Pro schlägt Android-Konkurrenz im Akku-Test – scheitert am iPhone

Xiaomi hat vor einiger Zeit mit dem 14 Pro sein aktuelles Android-Flaggschiff vorgestellt, welches mit dem aktuellsten Qualcomm-Prozessor, einem besonders hellen Display und dem neuen HyperOS ausgestattet ist. Umso interessanter ist der Blick auf den Akku-Test im Vergleich mit den größten Konkurrenten. Dort schneidet das Smartphone aus China zwar hervorragend ab, den Endgegner in Form von Apple schafft Xiaomi aber wieder nicht.

Xiaomi 14 Pro glänzt im Akku-Test

Mit dem Xiaomi 14 Pro hat das chinesische Unternehmen sein neuestes Top-Smartphone auf den Markt gebracht und verbaut dort einige besondere Bauteile. Darunter das extrem helle Display, das auf bis zu 3.000 Nits kommt. Es gibt zudem den schnelleren und effizienteren Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 als Prozessor und mit HyperOS auch direkt eine neue Oberfläche. Der Akku fällt mit 4.880 mAh etwas kleiner aus als bei der Konkurrenz, trotzdem konnte sich das Xiaomi 14 Pro hervorragend schlagen.

In dem Akku-Vergleich von TechDroider stellt sich das Xiaomi 14 Pro den besten Android-Smartphones der Welt – und dem iPhone 15 Pro Max.

Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

Google Pixel 8 Pro (5.050 mAh): 8 Stunden und 58 Minuten

Xiaomi 13 Ultra (5.000 mAh): 9 Stunden und 58 Minuten

OnePlus 11 (5.000 mAh): 10 Stunden und 5 Minuten

Samsung Galaxy S23 Ultra (5.000 mAh): 10 Stunden und 5 Minuten

Xiaomi 14 Pro (4.880 mAh): 10 Stunden und 24 Minuten

iPhone 15 Pro Max (4.441 mAh): 11 Stunden und 45 Minuten

Das Xiaomi 14 Pro hat von den Android-Smartphones zwar den kleinsten Akku, erreicht damit aber die höchste Akkulaufzeit. Das Pixel 8 Pro hingegen hat den größten Akku, hält aber am kürzesten durch. Der Tensor-Chip und das Display sind also nicht wirklich effizient. Hier sollte Google noch nachbessern. Den allerkleinsten Akku besitzt das iPhone 15 Pro Max, schlägt die Konkurrenz damit aber deutlich. Apple hat seine Hausaufgaben in Sachen Effizienz also gemacht.

Im Video wird das Xiaomi 14 Pro im Detail vorgestellt:

Xiaomi 14 Pro vorgestellt

Xiaomi 14 Pro zunächst nur für China

Xiaomi hat das 14 und 14 Pro Ende Oktober 2024 zunächst nur in China vorgestellt. Vermutlich Anfang 2024 wird der internationale Start erwartet. Spätestens dann wird sich zeigen, wie gut sich das neue Smartphone im Alltag schlägt und ob die Akkulaufzeit wirklich so toll ausfällt.

