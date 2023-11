Android Auto deaktivieren: So geht es

Mit Android Auto kann man viele Funktionen vom Smartphone direkt über das Infotainment-System im Auto bedienen. Manchmal will man darauf aber nicht zugreifen und fühlt sich davon gestört. Wie kann man Android Auto deaktivieren?

In der Standard-Einstellung wird das Android-Smartphone automatisch über Android Auto mit dem System im Auto verbunden. Manchmal will man aber einfach nur, dass das normale Autoradio aktiviert wird und nicht das Entertainment-System. In den Einstellungen lässt sich das einrichten.

Wie kann man Android Auto deaktivieren?

Wollt ihr verhindern, dass Android Auto nach dem Starten des Autos aktiviert wird, geht so vor:

Öffnet die Android-Auto-App auf dem Smartphone. Steuert die Einstellungen an. Hier könnt ihr das Verhalten der App ändern. Dabei stehen diese Optionen zur Auswahl „Immer starten“, „Standard (vom Auto festgelegt)“ oder „wenn bei letzter Fahrt benutzt“. In den Einstellungen des Infotainment-Systems lässt sich zudem die automatische kabellose Verbindung zum Smartphone deaktivieren. So könnt ihr festlegen, dass das Smartphone und Auto nur per Kabel miteinander kommunizieren. Je nach Version findet man die Option im Bereich „Kommunikation“ oder „Telefon“ beim Android-Auto-System.

Android Auto: Spuren im Mietwagen nach dem Koppeln beseitigen

Falls ihr einen Mietwagen nutzt, müsst ihr Android Auto nicht zwingend deaktivieren. Das System ist verschlüsselt. Es werden aber einige Daten gespeichert, wenn ihr bestimmte Dienste nutzt. Diese Dateien sollten daher manuell gelöscht werden, wenn ihr ganz sichergehen wollt, dass kein anderer darauf zugreift:

Bei der Einrichtung wird abgefragt, ob Android Auto auf bestimmte Inhalte wie euer Telefonbuch zugreifen darf. Falls ihr sowieso während der Fahrt niemanden anrufen wollt, lehnt diese Anfragen ab.

wie euer Telefonbuch zugreifen darf. Falls ihr sowieso während der Fahrt niemanden anrufen wollt, lehnt diese Anfragen ab. Zuletzt eingegebene Ziele werden im Google-Maps-Verlauf gespeichert. Löscht die Eingaben, falls ihr nicht wollt, dass spätere Mietwagen-Nutzer sie sehen sollen.

Habt ihr Spotify oder andere Dienste mit einem Account genutzt, loggt euch aus .

. Ganz sicher geht ihr, wenn ihr das Infotainment-System vor der Abgabe des Mietwagens auf die Werkseinstellungen zurücksetzt. Dann werden persönliche Daten entfernt.

Bei uns erfahrt ihr auch, wie man Netflix oder Spotify in Android Auto nutzt und wie sich das System in jedem Fahrzeug nachrüsten lässt.

