Die besten Winter Songs: Soundtrack für die kalte Jahreszeit

Suchst Du die passenden Songs für die Winterzeit? Unsere Liste bietet Dir die besten Winter Songs, von klassischen Melodien bis zu modernen Hits, die jede frostige Stimmung aufwärmen. Ideal für gemütliche Abende oder als Soundtrack für winterliche Spaziergänge.

Die Liste der besten Songs

Der Herbst ist vorbei und die kalte Jahreszeit hat offiziell begonnen. Der Winter bringt nicht nur Schnee und Eis, sondern auch eine ganz eigene Stimmung, die sich wunderbar in Musik einfangen lässt. Die richtige Playlist kann die langen, dunklen Tage deutlich aufhellen und Dir helfen, die Winterzeit in vollen Zügen zu genießen.

„A Long December“ – Counting Crows​​

„Snowblind“ – Black Sabbath

„20 Years of Snow“ – Regina Spektor​​

„Winter Song“ – Sara Bareilles und Ingrid Michaelson​​

„Colder Weather“ – Zac Brown Band​​

„The Ice of Boston“ – The Dismemberment Plan​​

„Snow“ – Red Hot Chilli Peppers​​

„I've Got My Love to Keep Me Warm“ – Billie Holiday​​

„California Dreamin'“ – The Mamas and The Papas​​

„Wintertime Love“ – The Doors​​

„Coldest Winter“ – Kanye West​​

„Winter Things“ – Ariana Grande​​

„A Hazy Shade Of Winter“ – Simon And Garfunkel​​

Die perfekte Winter-Playlist ist so vielseitig wie die Jahreszeit selbst. Von melancholischen Balladen über klassische Winterweisen bis hin zu modernen Pop-Hits – diese Songs fangen die Essenz des Winters ein und sorgen für die passende Atmosphäre, egal ob Du vor dem Kamin sitzt oder durch verschneite Straßen spazierst. Mit dieser Auswahl an Songs kannst Du die Schönheit der kalten Jahreszeit von ihrer musikalischen Seite her erleben.

