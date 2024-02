Justin Timberlake: Tickets im Vorverkauf – hier gibt es sie

Der Sommer 2024 bekommt ein dickes Highlight: Justin Timberlake kommt im Rahmen der „The FForget Tomorrow World Tour“ nach Deutschland. Im Rahmen seiner „The Forget Tomorrow World Tour“ geht Timberlake hierzulande in 4 Städten auf die Bühnen. Die erste Phase für den Ticket-Vorverkauf startete gestern. Ab heute, Mittwoch, den 28.02.2024 können alle Musik-Fans bei den Tickets zuschlagen.

Wie bei großen Konzerten mittlerweile üblich wird es verschiedene Presale-Phasen geben. Als erstes hatten Kunden mit einem Vertrag bei Telekom (zu den Prio Tickets) und RTL-Plus-Abonnenten (zu den Tickets) die Chance auf Eintrittskarten. Bei beiden Anbietern gingen die Karten bereits gestern in den Verkauf. Ab heute, Mittwoch, den 28. Februar 2024, 9:00 Uhr können dann alle Fans auch ohne einen besonderen Vertrag über Ticketmaster bei den Tickets zuschlagen. Ihr benötigt lediglich einen Account bei Ticketmaster (zu den Tickets bei Ticketmaster). Der allgemeine Vorverkauf bei allen weiteren Verkaufsstellen startet am Freitag, den 1. März, um 10:00 Uhr. Timberlake tritt im Sommer in Berlin, München, Köln und Hamburg auf.

Justin Timberlake in Deutschland: Tickets & Termine

Das sind die Deutschland-Termine für die Tour von Justin Timberlake in diesem Sommer:

Dienstag, 30.07.2024: Berlin, Uber Arena (aktuell noch Mercedes-Benz-Arena)

Mittwoch, 21.08.2024: München, Olympiahalle

Sonntag, 25.08.2024: Köln, Lanxess Arena

Mittwoch, 04.09.2024: Hamburg, Barclays Arena

Diese Daten sollten sich Fans für den Vorverkauf merken:

Für den Telekom-Vorverkauf benötigt man einen laufenden Mobilfunk- oder Festnetz-Vertrag bei dem Anbieter. Bei den RTL-Plus-Prio-Tickets muss ein kostenpflichtiges Streaming-Abonnement gebucht sein. Einen kostenlosen Probemonat gibt es nicht mehr. Ab heute gibt es den Zugang auch ohne besonderen Zugang oder Vertrag.

Timberlake wird auch in anderen europäischen Ländern spielen. Den Startschuss für seine Europa-Reise gibt es am Freitag, den 26. Juli 2024 in Krakau, Polen. Danach tritt er unter anderem auch in Antwerpen, Birmingham, Manchester, London und Amsterdam auf. Es sind die ersten Europa-Konzerte seit der „Man of the Woods“-Tour 2018.

Hinweis: Kauft Tickets nur bei offiziellen Vorverkaufsstellen. Es gibt im Netz einige Händler, die Tickets weiterverkaufen, zum Beispiel Viagogo oder Kauft Tickets nur bei offiziellen Vorverkaufsstellen. Es gibt im Netz einige Händler, die Tickets weiterverkaufen, zum Beispiel Viagogo oder Gigsberg . Der Ticketkauf bei solchen Anbietern ist mit Risiken verbunden, da es die Karten hier aus zweiter Hand gibt. Immer wieder gibt es Berichte von stark überteuerten Karten oder Tickets, für die es keinen Einlass gab. Große Acts wie Rammstein gehen sogar gerichtlich gegen den Verkauf von Eintrittskarten eigener Events gegen Viagogo vor

Justin Timberlake Tour 2024: „The Forget Tomorrow Tour“ in Berlin & Co.

Timberlake wird bei den Konzerten neue Songs im Gepäck haben. Bereits Ende Januar erschien mit „Selfish“ ein neues Lied. Der Release seines neuen Albums „Everything I Thought It Was“ ist für den 15. März angekündigt. Fans können es schon jetzt vorbestellen und sich auf die anstehenden Konzert-Termine einstimmen. Natürlich wird es aber auch Hits aus der bisherigen Karriere des Sängers geben. Hier könnt ihr den neuen Song sowie die Klassiker wie „Cry Me Ariver“ und „Rock Your Body“ noch einmal anhören:

Um für den Vorverkauf gerüstet zu sein, solltet ihr euch rechtzeitig einen Account bei Ticketmaster anlegen und sicherstellen, dass dort alle Daten aktuell sind. Es ist mit einem hohen Andrang zu rechnen, stellt euch also nicht zu spät an der virtuellen Warteschlange an. Wie bei großen Events üblich, wird vermutlich Geduld und Durchhaltevermögen gefragt sein, bis man die gewünschten Tickets in den Warenkorb legen kann.

Für Nutzer mit einem Telekom-Vertrag oder RTL+-Abonnement startet der Vorverkauf am kommenden Dienstag, alle anderen haben ab Mittwoch, 28.02.2024, 10:00 Uhr die Chance auf die Justin-Timberlake-Karten bei Ticketmaster.

