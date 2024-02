Kings of Leon live in Deutschland: Tickets für 2024 im Vorverkauf – wann & wo?

Erst vor kurzem haben „Kings of Leon“ ihre neue Single vorgestellt und ein Album angekündigt. Wenige Tage später folgt die Tour-Bestätigung. In Deutschland wird es 2024 nur ein Konzert der US-Rockband geben. Wo spielen „Kings of Leon“ und ab wann gibt es Tickets im Vorverkauf?

Wie gewohnt wird es auch bei dem „Kings of Leon“-Konzert wieder verschiedene Pre-Sale-Phasen geben. Fans, die das Album bis zum 27. Februar über die offizielle Band-Webseite vorbestellen, bekommen einen exklusiven Vorab-Zugang zu den Eintrittskarten. Zudem können Kunden mit einem o2-Vertrag über das „Priority“-Programm schon ab Mittwoch, den 28. Februar, 11:00 Uhr auf ein begrenztes Kontingent zugreifen. Der allgemeine Ticket-Verkauf beginnt am Freitag, den 1. März, um 11:00 Uhr. Vorbestellen könnt ihr dann unter anderem bei Eventim.

Wo spielen Kings of Leon und ab wann gibt es Tickets?

Das ist der einzige Deutschland-Termin für die Tour von Kings of Leon 2024 in Deutschland:

Freitag, 12. Juli 2024: Köln, Lanxess-Arena

So kommt ihr an die Karten:

Album bis zum 27. Februar 2024 über den offiziellen Fan-Shop vorbestellen und Pre-Sale-Code sichern (zum Shop)

Ab Mittwoch, 28. Februar 2024, 11:00 Uhr: Vorverkauf für o2-Kunden (zu o2 Priority Tickets)

Ab Freitag, 1. März 2024, 11:00 Uhr: Allgemeiner Vorverkauf bei Eventim (zum Ticket-Shop)

Am 19. Juli 2024 spielt die Band zudem auf dem Deichbrand-Festival in Nord-Deutschland (Tickets ansehen). Vorbestellungen für das neue Album sind ab sofort möglich. „Can We Please Have Fun“ erscheint am 5. Mai 2024.

Kings of Leon: Neuer Song & neues Album

Ende Februar ist der neue Song „Mustang“ erschienen. Hier könnt ihr den Video-Clip dazu ansehen:

Auf dem neuen Album werden 12 Tracks sein. Die Trackliste wurde bereits veröffentlicht:

Ballerina Radio Rainbow Ball Nowhere To Run Mustang Actual Daydream Split Screen Don’t Stop The Bleeding Nothing To Do Television Hesitation Generation Ease Me On Seen

Der Deutschland-Termin in Köln ist nur einer von vielen Zwischenstopps auf einer großen Welt-Tour von Kings of Leon. Unter anderem spielt die Band auch in Krakau, Polen, in diversen englischen Städten sowie in weiten Teilen der USA. Ab Freitag, den 1. März bekommt ihr Tickets für das Konzert in Köln, Vorbesteller der CD sichern sich einen Vorab-Zugang.

