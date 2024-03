Rihanna 2024: Gibt es eine Tour oder ein neues Album?

Rihanna gehört zu den größten Stars in der heutigen Musikwelt. Zuletzt war die Sängerin 2016/17 auf großer Konzertreise. Wie sieht es mit einer Rihanna-Tour 2024 aus? Gibt es Chancen auf Konzerte in Deutschland? Und wie steht es um ein neues Album?

Bislang ist keine Welt-Tournee von Rihanna für 2024 angekündigt. Aktuell kann man also keine Tickets für Shows in Deutschland und Nachbarländern kaufen. Ende 2023 gab es aber Gerüchte, nach denen die aus Barbados stammende Sängerin noch in diesem Jahr eine große Tour plant. Auch ein neues Album stand im Raum.

Welt-Tournee 2024 von Rihanna? Das ist bekannt

Zuletzt konzentrierte sich Rihanna auf Dinge abseits ihrer Musikkarriere. So trieb sie zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Puma ihre eigene Mode-Kollektion an (bei Puma ansehen). Im Rahmen einer Präsentation ihrer Sportkleidung Ende 2023 gab Rihanna an, dass sie wieder Pläne hat, ins Musik-Business einzusteigen (Quelle: Mirror). Demnach soll sie sich wieder auf eine Tour freuen, betonte aber gleichzeitig, dass es dafür neue Musik bräuchte. Eine direkte Ankündigung zu einem neuen Album machte sie nicht, allerdings ließ sie durchblicken, dass ihr Team etwas von neuer Musik wissen könnte.

„Meine letzte Tour ist schon lange her, ich finde es nur fair, dass meine Fans das bekommen, worauf sie gewartet haben – nämlich neue Musik. Und danach lass uns einfach alles in die Luft jagen.“

Keine Tour – was ist mit einem Album?

Berichten zufolge soll Rihanna bereits Ende 2023 einen Deal mit den Veranstaltern von „Live Nation“ beschlossen haben, in dem neue Konzerte und Musik eingeschlossen ist. Nur kurze Zeit später wurde der mit über 30 Millionen Euro dotierte Deal allerdings dementiert (Quelle: Billboard). „Billboard“ zufolge soll es weder so einen Deal noch Pläne zu einer Welt-Tournee 2024 gegeben haben. Anfang 2024 deutet also nichts auf neue Konzerte von Rihanna hin.

Auch vorherige Gerüchte zu gleich 2 neuen Alben bewahrheiteten sich bislang nicht. Fans warten seit 2016 auf eine neue Platte der Sängerin. 2023 erschien lediglich mit „Lift Me Up“ ein neuer Song, der zum Soundtrack von „Black Panther: Wakanda Forever“ gehört. Im Februar 2023 war sie zudem live auf der Bühne beim Super Bowl LVII zu sehen. Das letzte Album „Anti“ ist bereits im Jahr 2016 erschienen.

