Benjamin Blümchen Hörspiele: Ganze Folgen anhören (auch kostenlos)

Benjamin Blümchen ist eine Legende unter den Hörspiel-Figuren. Seit 1977 kann man Hunderte von Abenteuern des beliebten Elefanten im Hörspiel-Format anhören. Früher ging das vor allem per Kassette, heute gibt es im Netz viele Möglichkeiten, Benjamin-Blümchen-Hörspiele anzuhören – teilweise auch kostenlos.

Spotify Facts

Ein kostenloser Download der Hörspiele ist normalerweise nicht vorgesehen. Die Ausgaben gibt es zum Beispiel als Audio-CD, als Stream oder im MP3-Format (bei Amazon ansehen). Daneben findet man auch einige Folgen kostenlos und legal zum Anhören als Stream im Netz oder als Download. Jeden Monat gibt es zum Beispiel eine Episode aus dem Leben von Benjamin Blümchen direkt auf der Webseite von Kiddinx, der Vetriebsgesellschaft für die Hörspiele. Hier könnt ihr die aktuelle Ausgabe direkt anhören: Zum Anbieter.

Anzeige

Anzeige

Benjamin Blümchen: Hörspiele im Stream anhören – im Abo & kostenlos

Weiterhin findet man viele Benjamin-Blümchen-Hörspiele bei den großen Musik-Streaming-Anbietern. Das ist zwar nicht direkt kostenlos, allerdings sind die Folgen Bestandteil des regulären Streaming-Programms. Habt ihr also sowieso schon ein Abo bei Spotify oder einem anderen Anbieter, könnt ihr dort auch ohne Zusatzkosten bei den Hörspielen reinhören. Daneben bieten die meisten Streaming-Dienste auch einen kostenlosen Probe-Monat an, sodass ihr nach der Anmeldung vorübergehend gratis bei Benjamins neuen und alten Abenteuern hineinhören könnt. Hier findet ihr die Benjamin-Blümchen-Hörspiele:

Anzeige

Einige Dienste wie Spotify könnt ihr auch komplett kostenlos nutzen. Allerdings lässt sich die Zufallswiedergabe in der App mit dem „Free“-Account nicht ausschalten. Die Hörspiel-Episoden sind in einzelne Tracks aufgeteilt, sodass hier die Reihenfolge durcheinandergebracht wird. Hört man aber über Spotify auf dem PC, könnt ihr die Tracks auch nacheinander abspielen. Hier könnt ihr zum Beispiel in Folge 156 hineinhören:

Benjamin Blümchen: Hörspiele bei Youtube

Auch bei YouTube kann man im Kanal „Benjamin Blümchen TV“ verschiedene Folgen anhören (weiter zu YouTube). Dabei handelt es sich nicht um zwielichtige oder illegale Angebote, die ohne Genehmigung hochgeladen wurden, sondern um die „Hörspiele des Monats“, die es auch bei Kiddinx zu hören gibt.

Hier könnt ihr also den Geschichten ebenfalls bequem lauschen. Neben Hörspielen bietet der Kanal auch einige Filme mit Benjamin und Co. in voller Länge als Video. Zum Überblick der Filme.

Es gibt auch einige Tonies mit Geschichten rund um den sympathischen Elefanten (Tonies bei Amazon ansehen):

tonies Hörfiguren für Toniebox, Benjamin Blümchen – Der Zoo-Kindergarten, Hörspiel für Kinder ab 3 J Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.02.2024 12:01 Uhr

Wer ist Benjamin Blümchen?

Die Benjamin-Blümchen-Hörspiele sind eine beliebte Serie von Hörspielen für Kinder, die in Deutschland seit den 1970er Jahren existiert. Sie erzählen die Abenteuer des sprechenden Elefanten Benjamin Blümchen, der in einem Zoo lebt und mit seinem Freund, dem Zoo-Wärter Herrn Tierlieb, allerlei lustige und spannende Abenteuer erlebt. Die Geschichten der Hörspiele sind in der Regel humorvoll und kindgerecht gestaltet und behandeln oft Themen wie Freundschaft, Zusammenhalt und das Überwinden von Hindernissen.

Sie sind sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen beliebt und sind auch nach Jahrzehnten ein fester Bestandteil der deutschen Kinderunterhaltungskultur. Die Benjamin Blümchen Hörspiele haben auch zahlreiche Ableger in Form von Büchern, Fernsehserien und Filmen inspiriert und gehören auch 2024 zu den bekanntesten und am meisten geliebten Kindermedien in Deutschland.