Bald ist es so weit: Neues Spotify-Abo wird richtig teuer

Seit geraumer Zeit hält sich das Gerücht, dass Spotify die Musikqualität durch eine HiFi-Option verbessern will. Bald soll es endlich so weit sein.

Bereits im Jahr 2021 hat Spotify eine HiFi-Option angekündigt, doch seitdem ist nicht viel passiert. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit liegt das an Spotifys Konkurrenz, die eine bessere Musik-Qualität ohne Mehrkosten im Abo integriert und damit den Plan des schwedischen Musikstreaming-Anbieters durchkreuzt hat. Lange war es ruhig um den Musik-Giganten, der wohl seine Abo-Modelle neu gedacht und überarbeitet hat. Nun steht laut des App-Codes von Spotify allerdings ein neues Abo bereit, das nicht nur teurer als bisherige Abos ist, sondern auch eine bessere Qualität bereithält. Doch wie viel soll das neue Abo kosten und welche Features sind enthalten? Und vor allem, wann soll dieses zur Verfügung stehen? Wir verraten mehr.

Wie teuer wird das Spotify-Abo?

Einigen Code-Recherchen zufolge beläuft sich der Preis für das neue Spotify-Abo unter dem Namen „Supremium“ auf 19,99 Dollar oder umgerechnet 19,00 Euro pro Monat und übersteigt damit die bisherigen Abokosten. Ob es sich an dieser Stelle um einen Platzhalter-Preis oder bereits den richten Preis im Code handelt, bleibt abzuwarten. Wollt ihr bei Spotify aktuell Musik ohne Werbeunterbrechung hören, müsst ihr 10,99 Euro pro Monat zahlen. Für einen Aufpreis von demnach knapp 8,00 Euro soll das Abo mit zahlreichen weiteren Features erhältlich sein.

Ein Feature des neuen Spotify-Abos: Musikwiedergabe

Ein Preis von 19,99 Dollar pro Monat klingt auf den ersten Blick hoch. Doch was soll für den Aufpreis im neuen Spotify-Abo alles enthalten sein? Guckt man sich den Code etwas genauer an, findet man vermeintlich genaue Angaben über das wohl bald kommende Abo. Warum bald, fragt ihr euch? Da bereits zahlreiche Informationen in den Code integriert wurden, weist dies darauf hin, dass es bis zum Start des neuen Abos nicht mehr allzu lange dauern sollte. Anstatt von der lange zuvor angekündigten HiFi-Option mit besserer Musikqualität spricht Spotify nun von einer verlust- und verzögerungsfreien Musikwiedergabe, was am Ende jedoch das Gleiche meint.



Neues Spotify-Abo: Was sind weitere Features?

Es soll möglich sein, durch die Mithilfe einer künstlichen Intelligenz Wiedergabelisten zu erstellen.

Wiedergabelisten zu erstellen. Die Hörbuchwiedergabe liegt wohl bald bei bis zu 30 Stunden, wohingegen diese bei dem normalen Premium-Abo bei 20 Stunden liegt.

Darüber hinaus soll die Möglichkeit bestehen, die eigene Musik-Bibliothek nach Stimmung, Aktivität sowie Genre zu filtern und einen erweiterten Zugriff auf „Mixing Tools“ zu erlangen. Letzteres meint im Detail, dass eine Wiedergabeliste nach BPM oder Tanzbarkeit sowie anhand von Tonart und Tempo angepasst werden kann.

Auch lassen sich fließende Übergänge zwischen Liedern an zuvor festgelegten Punkten aktivieren.

Über die Soundcheck-Funktion wird zudem ermittelt, welche Mischung von Klängen einzigartig für jeden ist.

Soweit so gut. Doch ob sich diese ganzen Features und damit das neue Abo-Modell für euch lohnen, müsst ihr entscheiden. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, wann Spotify endlich das Schweigen bricht und das neue Abo-Modell offiziell vorstellt.