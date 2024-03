Lollapalooza 2024: Line-Up, Tickets im Vorverkauf & Termin

Auch in diesem Jahr kommt das Lollapalooza-Festival nach Berlin. 2024 wird die Musikveranstaltung wieder an 2 Tagen im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Der Ticket-Vorverkauf läuft bereits. Jetzt wurde auch endlich das Line-Up enthüllt. Wer jetzt weiß, dass er beim Festival in der Hauptstadt 2024 dabei sein wird, kann noch Tickets für das Lollapalooza 2024 in Berlin vorbestellen.

In diesem Jahr steigt die deutsche Version des Kult-Festivals zum achten Mal. Nach einigen Standortwechseln hat man im Olympiastadion und Olympiapark die Festival-Heimat gefunden. Das Event findet erneut im September statt. Am Samstag, den 7. und Sonntag, den 8. September könnt ihr in der Hauptstadt feiern. Bei Ticketmaster kann man Tickets für das Lollapalooza-Festival 2024 vorbestellen. Derzeit gibt es keine Tages-Tickets, sondern nur Kombi-Karten für beide Tage.

Lollapalooza 2024 Line-Up: Welche Bands und Acts sind dabei?

Rund ein halbes Jahr vor dem Event wird endlich das Line-Up für Lollapalooza 2024 bekanntgegeben. Auch in diesem Jahr fokussiert sich das Line-Up vor allem auf den EDM- und Pop-Bereich. Headliner sind Sam Smith. Martin Garrix, Seventeen und The Chainsmokers sowie Cro und Shirin David. Das sind die bestätigten Acts:

Burna Boy

Martin Garrix

Sam Smith

Cro

Seventeen

Shirin David

The Chainsmokers

Alok

Apashe

B Jones

Chappell Roan

Christopher

Cloudy June

Cässo

Elderbrook

Ellice

Girls Don't Sync

Glass Beams

Henry Moodie

Joel Corry

Josi

Kenya Grace

Lena & Linus

Levin Liam

Lola Young

Louis Tomlinson

Loyle Carner

Matt Maltese

Meduza

Mine

Natalie Jane

Niall Horan

Nothing But Thieves

Raum27

Sam Tompkins

Thee Sacred Souls

Tom Grennan

Von Wegen Lisbeth

Im vergangenen Jahr waren unter anderem David Guetta, Ava Max, Imagine Dragons, Ski Aggu, Mumford & Sons und Macklemore beim Hauptstadt-Festival dabei. Auch für 2024 ist wieder mit viel musikalischer Prominenz aus den Bereichen EDM, Pop, Rock und Hip-Hop zu rechnen.

Lollapalooza 2024: Tickets im Vorverkauf

Der Termin für das Festival steht fest. Das Lollapalooza-Festival 2024 findet am 7. und 8. September 2024 statt. Der Austragungsort bleibt der gleiche wie im letzten Jahr.

Das sind die Preise der Tickets:

2-Tages-Ticket: 199 Euro

2-Tages-Ticket: 189 Euro für PayPal-Nutzer

5-Friends-Ticket: 194 Euro pro Person

Teen-Ticket (12 bis 15 Jahre): 129 Euro

Kids-Ticket (3 bis 11 Jahre): 0 Euro , nur in Kombination mit Erwachsenen-Ticket

, nur in Kombination mit Erwachsenen-Ticket Baby-Ticket: 0 Euro, nur in Kombination mit Erwachsenen-Ticket

Tages-Tickets sind noch nicht verfügbar.

Die offiziellen Recap-Videos zeigen Eindrücke von den beiden Festival-Tagen 2023:

Wer also 4 weitere Freunde überreden kann, spart pro Festival-Ticket 5 Euro. Die Preise entsprechen den finalen Festival-Preise für 2023. Die limitierten „Early Bird“-Tickets waren günstiger, sind aber inzwischen nicht mehr verfügbar. Der Eintritt wird im Laufe der nächsten Monate noch teurer. Bei den U18-Tickets gilt das jeweilige Alter zum Veranstaltungstag, nicht am Kauftag der Karten. Kinder kommen kostenlos zum Festival, wenn ein Erwachsener dabei ist. Für Unter-12-Jährige findet man auf der Festival-Seite die 0-Euro-Tickets.

