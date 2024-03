Wacken 2024: Neue Bandwelle – Tickets, Termin, Bands & kommen AC/DC?

Traditionell findet Ende Juli/Anfang August das Wacken-Festival statt. Metal-Heads können schon für diesen Sommer planen. Schon am Sonntagabend nach dem Festival startete der Vorverkauf für die Wacken-Tickets 2024. Nur kurze Zeit später meldete der Veranstalter, dass das Festival ausverkauft ist. Mittlerweile kommt man aber über die offizielle Wiederverkaufsplattform an Karten. Wann findet das Festival 2024 Jahr statt und welche Bands wurden bereits angekündigt?

Wacken Facts

Auch Anfang März 2024 ist das Line-Up noch nicht komplett und es werden neue Bands präsentiert. Zum Monatsanfang werden neue Bands für die Wackinger-Stage angekündigt, darunter Equilibrium, Corvus Corax und Einherjer. Alle neuen Acts seht ihr in der Band-Liste unten. Es gibt unter den Wacken-Fans auch Hoffnungen, dass noch AC/DC den Weg ins Festival-Line-Up schaffen könnten. Bislang deutet aber nicht viel darauf hin. Die legendären Heavy-Rocker haben jüngst die Termine für ihre Welt-Tournee bekanntgegeben. Rund um das Wacken-Wochenende wären Angus Young und Co. immerhin in Deutschland, am 31. Juli findet ein Konzert in Hannover statt, danach steht erst am 9. August ein Konzert in Belgien an. Dazwischen wäre also Zeit.

In den nächsten Wochen dürfte noch der eine oder andere Neuzugang folgen. Am letzten November-Wochenende 2023 gab es zudem den bereits seit langem angekündigten „Wacken“-Tatort zu sehen. Einschalten könnt ihr auch jetzt noch in der ARD-Mediathek.

Karten für den kommenden Metal-Sommer zu sichern. Inzwischen gilt das Festival nach der Rekordzeit von 4,5 Stunden als „ausverkauft“. Dennoch lohnt sich auch jetzt noch ein Blick . Dort gibt es Tickets von Käufern, die doch nicht auf das Festival wollen oder können. Der Preis für das Wacken-Ticket 2024 liegt bei 333 Euro (2023: 299 Euro). Alle Metal-Heads hatten seit dem Sonntag nach dem Festival die Möglichkeit, sich bei Metaltix.com diezu sichern. Inzwischen gilt das Festival nach der Rekordzeit von 4,5 Stunden als „ausverkauft“. auf die Ticketbörse . Dort gibt es Tickets von Käufern, die doch nicht auf das Festival wollen oder können. Der Preis für das Wacken-Ticket 2024 liegt bei 333 Euro (2023: 299 Euro).

Wacken 2024: Diese Bands sind dabei

Beim abschließenden Festival-Abend am Samstag gab es neben dem traditionellen Gruß der Veranstalter auch die erste Bandwelle. In den folgenden Wochen und Monaten weitere weitere Vertreter zum Line-Up hinzugefügt. Diese Acts stehen im Line-Up von Wacken 2024:

Accept

Alligatoah

Amon Amarth

Ankor

April Art

Architects

Armored Saint

As Everything Unfolds

Asagraum

Asenblut

Axel Rudi Pell

Baroness

Beast In Black

Beasto Blanco

Behemoth

Betontod

Blackbriar

Blind Guardian

Blues Pills

Bokassa

Brutus

Bury Tomorrow – Record Release Show

Butcher Babies

Bülent Ceylan

Corvus Corax (neu)

Cradle of Filth

Dear Mother

Deimos Dawn

Die Habenichtse (neu)

Dokken

DragonForce

Einherjer (neu)

Embryonic Autopsy

Emil Bulls

Endstille

Equilibrium (neu)

Evile

Extrabreit (neu)

Exumer

Feuerschwanz

Fiddler's Green

Flogging Molly

Flotsam & Jetsam – Special Oldschool Set

Future Palace

Gene Simmons

Half Me

Heidevolk (neu)

Hellripper

Hitten

Ignea

In Extremo

Incantation

Infected Union

Insomnium

Jesus Piece

John Coffey

Jungle Rot

KK's Priest

Koenix

Korn

Knorkator

Kupfergold

Liv Kristine

Massive Wagons

Mayhem – Exclusive 40th Anniversary German Festival Show

Messiah

Mister Mistery

Motionless In White

Mr. Big

Nachtblut

Necrotted

Oomph!

Opeth

Paddy and the Rats

Pain

Persefone

Planet Of Zeus

Portrait

Primal Fear

Primordial

Rage

Raven

Red Fang

Robse

S.D.I.

Scorpions – 40th Anniversary Show

Sick Of It All - exclusive 30th anniversary of „Scratch The Surface“ Show

Skeletal Remains

Skiltron (neu)

Skyline

Soil - Special „Scars“-Show

Sonata Arctica

Spiritbox

Suzi Quatro

Svartsot (neu)

Tankard (Special Frühschoppen Show)

Testament

Textures

The 69 Eyes

The Amity Affliction

The Baboon Show

The Black Daliah Murder

The Darkness

The Warning

Trelldom

Tri State Corner (neu)

Uada

Unleash The Archers

Van Canto

Vanaheim (neu)

Vio-Lence - 2024 Germany exclusive festival appearance

Vogelfrey (neu)

Vreid - 30 Years of Sognametal / exclusive show for W:O:A

Watain - exclusive „lawless darkness“ Show

Whitechapel

Wolf

Xandria

Zebrahead

Das Wochenende läuft unter dem Motto „Witches & Warlocks“. Der Ankündigungs-Trailer gibt eine Vorschau auf die ersten Bands und das, was Metal-Fans im kommenden Jahr erwarten wird:

(Quelle: Wacken.com)

Wann ist Wacken 2024 und gibt es noch Tickets?

Der Termin für das Wacken-Festival 2024 wurde bereits im Vorfeld „Festival-ABC“ offiziell bekanntgegeben worden. In diesem Jahr steigt die 33. Ausgabe des Festivals zum gewohnten Termin und endet am ersten August-Wochenende. Das Wacken 2024 findet von Mittwoch, 31. Juli bis Samstag, 3. August statt (Quelle: Wacken.com). Der Urlaub kann also bereits geplant werden.

Wer sich Tickets für die kommenden Festival-Jahre sichern möchte, kann an der „Deutschen Fernsehlotterie“ teilnehmen. Mit etwas Glück gewinnt man dort ein „Wacken-Jahres-LOS“, das zum Eintritt für die nächsten 3 Festivals berechtigt.

Wacken: Termin & Tickets

Kurzentschlossene und alle, die beim offiziellen Vorverkauf leer ausgegangen sind, bekommen in der Wiederverkaufsplattform noch eine Ticket-Chance zu erhalten. In der Ticketbörse können Käufer ihre Karten auf offiziellem Wege wieder verkaufen. Hier geht es zur Ticketbörse.

Zwar waren die Eintrittskarten kurz nach dem Verkaufsstart schnell ausverkauft, in der offiziellen Ticketbörse gab es aber für das Event im letzten Jahr immer wieder Käufer, die doch nicht auf das Festival können. In der Börse bekommt man die Karten zum Normalpreis, allerdings fällt eine zusätzliche „Bearbeitungsgebühr“ an. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Tickets außerhalb der offiziellen Plattform nicht gekauft werden sollten. Das gilt sowohl für Wacken 2023 als auch für die Eintrittskarten für Wacken 2024 und vor allem für Plattformen mit Tickets aus zweiter Hand wie Viagogo oder Kleinanzeigen.

Wer es nicht zum diesjährigen Festival geschafft hat oder noch einmal seine Erinnerungen auffrischen will, kann ausgewählte Auftritte aus Wacken 2023 im Stream online verfolgen.

Wacken-Tatort in der ARD-Mediathek

Beim Festival 2022 fanden die Dreharbeiten zum Wacken-Tatort statt, Ende 2023 wird die Episode endlich ausgestrahlt. Am Sonntag, den 26. November 2023, lief die Tatort-Folge im Ersten. Mittlerweile könnt ihr die Wiederholung in der ARD-Mediathek kostenlos ansehen. Die Episode trägt den Titel „Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“. Der Wacken-Chef und -Gründer Thomas Jensen ist in einer kleinen Rolle zu sehen. Als Kommissare sind Mila Sahin (Almila Bargiacik) und Klaus Borowski (Axel Milberg) im Einsatz.

