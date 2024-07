Katy Perry Tour: Neues Album „143“ angekündigt

Seit 2018 ist Katy Perry nicht mehr auf Tour gewesen – das könnte sich allerdings bald ändern, denn die Sängerin hat ihr neues Album „143“ angekündigt. Ob darauf eine Katy Perry Tour folgt, erfahrt ihr hier.

Die letzte Tour ist eine Weile her und nicht jeder Fan konnte zu ihrer zwei Jahre langen Show in Las Vegas anreisen. Stand Juni 2024 ist es noch nicht ganz offiziell, dass Katy Perry auf Tour gehen wird. Die Anzeichen dafür sind jedoch da – eine Tour der Sängerin ist in nächster Zeit also nicht unwahrscheinlich.

Mit „Woman’s World“ meldet sich Katy Perry im Juli mit einer neuen Single und neuen Look zurück. Jetzt ist es auch offiziell: Die Single war nur ein Vorgeschmack auf Katy Perrys neues Album „143“, welches am 20. September 2024 erscheint.

In einer Pressemitteilung spricht Katy Perry über das Album:

Durch das Dance-Pop-Album soll sich das Thema der Liebe ziehen, während die Tracks einen mutigen, feierlichen und ausgelassenen Sound haben sollen.

2020 erschien „Smile“, das sechste Studioalbum, kurz nachdem Perrys Tochter auf die Welt gekommen ist. In der Zwischenzeit soll die Sängerin aber kontinuierlich an neuen Liedern gearbeitet haben, die nun mit „Woman’s World“ auf dem neuen Album erscheinen werden.

Laut „The Sun“ soll das Album das persönlichste sein, an dem Perry bisher gearbeitet hat. Auch verrät ein anonymer Insider gegenüber „The Sun“, dass Katy Perry mit ihrem neuen Album auf Welttournee gehen will.

The demand is there because she has so many hits, so taking her show on the road is bound to be a big draw. (…) The hope is that she can head out towards the end of 2024, but it is still being worked out. (Quelle: The Sun)