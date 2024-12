Herbert Grönemeyer Tour 2025: Tickets im Vorverkauf

Herbert Grönemeyer gehört zu den größten Musiklegenden Deutschlands. 2025 geht der Musiker wieder auf Tour. Wann gibt es Tickets für die Grönemeyer-Konzerte 2025 und an welchen Terminen tritt er auf?

2025 geht Herbert Grönemeyer unter dem Motto „mittendrin – akustisch“ auf die Bühnen. Wie der Titel bereits vermuten lässt, wird es sich um Unplugged-Shows handeln. Der Ticketvorverkauf startet heute, Mittwoch, den 4. Dezember um 10:00 Uhr. Die Karten findet ihr dann bei Eventim (zum Vorverkauf). Es wurden nur 3 Termine angekündigt. Fans sollten also nicht zu lange zögern.

Herbert Grönemeyer 2025 live: Tickets, Städte, Termine

Viele Gelegenheiten, die Akustik-Shows live zu sehen, wird es dabei nicht geben. Es wurden lediglich 3 Termine in 2 Städten angekündigt. Das sind die Daten der „mittendrin – akustisch“-Live-Konzerte:

Dienstag, 2. September 2025: Westfalenhalle, Dortmund

Donnerstag, 4. September 2025: Westfalenhalle, Dortmund

Donnerstag, 11. September 2025: Velodrom, Berlin

Bei den Shows dürfen sich Fans auf die Highlights aus der inzwischen 4 Jahrzehnte währenden Karriere Grönemeyers freuen. Die Songs werden dabei in neuem Gewand in akustischen Versionen dargeboten. Dabei wird Herbert Grönemeyer von seiner Band und einem Orchester begleitet. Zudem wird eine besonders gestaltete Bühne angekündigt. Anders als bei Konzerten üblich wird der Künstler also nicht am Hallenrand stehen, stattdessen wird die Bühne in der Hallenmitte aufgebaut. Bei den Dortmund-Terminen werden nicht nur die Hits von Grönemeyer gefeiert, sondern auch das 100-jährige Bestehen der Westfallenhalle, die 1925 eröffnet wurde.

Zur Einstimmung auf die Live-Termine könnt ihr hier alle Hits aus Grönemeyers Karriere anhören:

Herbert Grönemeyer auf Akustik-Tour 2025

Herbert Grönemeyer ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Musiker Deutschlands. Geboren am 12. April 1956 in Göttingen, wuchs er in Bochum auf, einer Stadt, die später zu einem prägenden Thema seiner Musik wurde. Sein Album 4630 Bochum von 1984 gehört zu den meistverkauften deutschen Alben aller Zeiten.

Bochum (40 Jahre Edition) 2CD Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.12.2024 09:37 Uhr

Grönemeyer begann seine Karriere zunächst als Schauspieler und feierte 1981 in Wolfgang Petersens Kultfilm Das Boot seinen Durchbruch. Parallel dazu arbeitete er an seiner Musikkarriere, die bald im Vordergrund stand. Seine Lieder zeichnen sich durch eine einzigartige Mischung aus emotionalen Texten, sozialkritischen Themen und mitreißender Musik aus. Hits wie Männer, Flugzeuge im Bauch und Mensch sind zeitlose Klassiker, die auch heute noch auf jeder gut sortierten Playlist deutscher Hits zu finden sind.

Ab heute, Mittwoch, den 4. Dezember 2024 bekommt ihr die Tickets für die Akustik-Konzerte von Herbert Grönemeyer bei Eventim (zum Anbieter). Der allgemeine Vorverkauf bei anderen Ticket-Shops startet am Freitag, den 6. Dezember um 10:00 Uhr.

