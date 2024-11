U2 Tour 2025: Konzert-Pläne der irischen Rocker

Nach 40 Shows in der Las Vegas „Sphere“ scheinen die irischen Musiker noch nicht genug zu haben. Wann U2 auf Tour geht und ob es Pläne für weitere Konzerte 2025 gibt, erfahrt ihr hier.

Die irische Band hat exakt 40 Konzerte in der „Sphere“ in Las Vegas gespielt. Die Tour, die nur an einem Ort stattfand, lief unter dem Namen „U2 Achtung Baby Live“ und feierte ihren Start am 29. September 2023. Bis März 2024 hat U2 die Kuppel, die am ersten Tag der Tour ihre Eröffnung feierte, regelmäßig gefüllt.

Stand November 2024 gibt es allerdings keine Ankündigung für eine U2-Tour 2025. Es dürfte nicht lange dauern, bis Bono und seine Band wieder vor einem Publikum auftreten. Sobald U2 verkündet, dass sie sich wieder auf Tour begeben, erfahrt ihr das hier auf GIGA.

U2 nähert sich ihrem 50. Jubiläum. Die Band wurde 1976 gegründet – wenn auch unter einem anderen Namen. Im Jahr 2026 würde die Gruppe also ihren 50. Geburtstag feiern. Das wäre ein Anlass für eine Welttournee, die es in sich hat. Ein wenig müssten sich Fans also noch gedulden. Diese Zeit könnte sich aber lohnen: Eine Band wird schließlich nur einmal 50 Jahre alt.

Entscheidet sich U2 dafür, ihren Geburtstag zu feiern, könnte entweder 2026 oder 2027 eine ausgiebige Tour auf der Agenda stehen – wenn nicht sogar ein neues Album. U2s Gitarrist, The Edge, äußert sich gegenüber der Los Angeles Times positiv dazu:

Next thing we have to do is a new record, of course. This project was a celebration of “Achtung Baby,” so we’re anxious to do something that’s about new work. We’re already actively developing new material for what will become a U2 album in the future, and we’ll be back to touring.