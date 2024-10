Green Day Tour 2025: Konzerte und Festivals in Deutschland

Die Legenden der Pop-Punk und Rock-Welt sind auch 2025 wieder auf der Bühne unterwegs. Ob es sich dabei um eine richtige Green Day Tour handelt und wie viele Termine in Deutschland und Umgebung stattfinden, erfahrt ihr hier.

Anzeige

Green Day auf Tour 2025: Europa-Termine und Festivals

Die Festival-Saison könnte laut Green Day bereits losgehen. Die amerikanische Band hat bereits einige Termine für 2025 verkündet – darunter einige Festivals und insbesondere Termine in Deutschland und Österreich.



Mit dabei ist Green Day beim Hurricane und Southside Festival 2025 als Headliner. Zusätzlich gibt es weitere Termine innerhalb Europas, die erst den Anfang darstellen sollen. Das verspricht die Band zumindest am Ende ihrer Ankündigung auf X:

Die Festival-Termine von Green Day für 2025 sehen also stand Oktober 2024 wie folgt aus:

15. Juni: Firenze Rocks Festival in Florenz, Italien (Tickets)

20.-22. Juni: Southside Festival in Neuhausen ob Eck, Deutschland (Tickets)

20.-22. Juni: Hurricane Festical in Scheeßel, Deutschland (Tickets)

26. Juni: Tons of Rock Festival in Oslo, Norwegen (Tickets)

Anzeige

Auch soll die Rede von einem Auftritt beim Glastonbury Festival 2025 sein. Das würde zu der Lücke zwischen den Festivals in Oslo und Luxemburg passen. Denn Glastonbury findet 2025 zwischen dem 27. und 29. Juni statt – allerdings ist ein Auftritt von Green Day zum jetzigen Stand nur eine Spekulation und nicht bestätigt.

Anzeige

Neben den angekündigten Festival-Terminen, beschert Green Day auch drei weiteren Städten Besuche:

17. Juni: Wien, Österreich in der Stadthalle

30. Juni: Luxepo Open Air in Luxemburg, Luxemburg

2. Juli: Amsterdam, Niederlande im Ziggo Dome

Deutsche Fans können sich also auch auf Konzerte der Band freuen – sofern die Anreise nach Amsterdam, Luxemburg und Wien kein Problem darstellt. Tickets für die Konzerte könnt ihr ab dem 25. Oktober um 10 Uhr bei Ticketmaster kaufen.

Das gleiche gilt für das Konzert in Wien, wofür ihr Tickets hier kaufen könnt. Wer noch früher dabei sein will, kann sich auf der offiziellen Webseite von Green Day für den Presale anmelden – damit könnt ihr bereits am 23. Oktober an Karten kommen.

Da die Band aber allem Anschein noch ein paar weitere Daten für euch bereithält, könnte dabei auch ein Konzert in Deutschland herumkommen. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

Green Days Album „Saviors“

Am 19. Januar 2024 erschien das bis dahin neue Green-Day-Album „Saviors“. Der Opening-Track „The American Dream Is Killing Me“ wurde bereits in Las Vegas live aufgeführt, nur wenige Tage später wurde auch die Studioversion veröffentlicht. Das Video könnt ihr hier ansehen:

Mit „1981“ wurde ein anderer neuer Song bereits im Sommer beim Festival d‘été de Quebec in Kanada uraufgeführt. Als Producer hat Rob Cavallo mitgemacht, der unter anderem schon bei den legendären Alben „Dookie“ aus dem Jahr 1994 und „American Idiot“ (2004) dabei war. „Dookie“ ist kürzlich in einer Deluxe-Edition neu veröffentlicht worden.

Dookie(30th Anniversary Deluxe Edition) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.10.2024 13:45 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.