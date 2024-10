Tyler, The Creator Tour 2025: Tickets im Vorverkauf

Tyler, The Creator geht auf Tour und packt gleich mehrere deutsche Städte auf seinen Plan. Tickets für die Konzerte gibt es im exklusiven Vorverkauf. Wann und wo die Konzerte des kalifornischen Rappers stattfinden und wie ihr an Tickets kommt, erfahrt ihr hier.

Tyler, The Creator Tickets für die Deutschland-Konzerte

Ihr habt dreimal die Chance, Tyler, The Creator in Deutschland zu erleben. Anfang Mai macht der Künstler seinen Start in Frankfurt:

2. Mai 2025: Frankfurt, Festhalle

4. Mai 2025: Köln, LANXESS Arena

12. Mai 2025: Berlin, Uber Arena

Tickets für die Termine in Deutschland könnt ihr ab dem 1. November 2024 ergattern. Zusätzlich könnt ihr euch bis zum 29. Oktober um 18 Uhr für den exklusiven Vorverkauf registrieren. Hierfür müsst ihr einige Daten wie eure Postleitzahl und E-Mail-Adresse angeben, sowie auswählen welches Konzert ihr besuchen wollt.



Tickets für die kommenden Konzerte in Deutschland scheint es nicht auf Ticketmaster oder Eventim zu geben. Karten für andere Konzerte innerhalb Europas findet ihr jedoch bei Ticketmaster – so zum Beispiel für die Shows in Amsterdam, Prag oder Oslo.

„Chromakopia”-Welttournee passend zum neuen Album

Seit dem 28. Oktober 2024 ist das neue Album von Tyler, The Creator in der Welt. Passend dazu, hat der Künstler nur wenige Tage vorher die Welttournee auf seinem Instagram-Profil verkündet:

Neben den drei Terminen in Deutschland besucht der Rapper ab April 2025 weitere europäische Städte. Seinen Anfang findet die Tour am 4. Februar in Nordamerika, bis sie im September in Australien zum Schluss kommt. An der Seite von Tyler, The Creator finden sich Lil Yachty und Paris Texas, die den Rapper während der Tour unterstützen.



Auf dem neu erschienenen Album finden sich insgesamt 14 neuen Tracks – auf die Fans von Tyler, The Creator drei Jahre gewartet haben. Das letzte Album, „Call Me If You Get Lost“ erschien 2021. „Chromakopia“ stellt das siebte Studioalbum dar, seitdem der Rapper 2011 sein Debütalbum „Goblin“ präsentierte. Hört am besten selbst mal in die neue Platte rein:

