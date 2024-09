My Chemical Romance Tour: Konzerte in Deutschland geplant?

Einer sechsjährigen Pause folgte die Reunion und einige Konzerte – auch in Deutschland. Wann ist die nächste My Chemical Romance Tour und was macht die Band heute?

Die My Chemical Romance Tour kommt nicht mehr 2024

Für 2024 hat My Chemical Romance keine Tour angekündigt. Ob es im nächsten Jahr zu Konzerten der Band kommen wird, ist noch nicht bekannt. Ganz untätig sitzt die Gruppe rund um Gerard Way aber nicht herum – auf Festivals ist My Chemical Romance immer wieder zu finden.



Beispielsweise auf dem „When We Were Young Fest“ 2024. Hier spielt die Band am 19. und 20. Oktober neben anderen Größen wie Fall Out Boy.

Was macht My Chemical Romance heute?

Inaktiv ist My Chemical Romance also keineswegs. Zwar hat sich die Band 2013 getrennt, die Reunion folgte aber sechs Jahre später. Angekündigt hat die Gruppe dies am 31. Oktober 2019 mit einem Konzert, was im darauffolgenden Dezember in Los Angeles stattfand.



Darauf folgte eine Reunion Tour, die My Chemical Romance 2020 nach Deutschland führen sollte. Dem Ganzen wurde ein Strich durch die Rechnung durch die COVID-19 Pandemie gemacht. Zwei Jahre später haben die Musiker es jedoch auf die Bühne geschafft. Viermal hielt die Band dabei in Deutschland an.

Neue Musik in der Form eines Albums gab es jedoch seit 2010 mit „Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys“ nicht mehr. Stattdessen folgte nach der Reunion die Single „The Foundations of Decay“ 2022.

