Franz Ferdinand Tour 2025: Tickets ab jetzt im Vorverkauf

Mit einem neuen Album geht Franz Ferdinand auf Tour– dabei hält die schottische Band ganze dreimal in Deutschland. Tickets gibt es ab jetzt im Vorverkauf!

Tickets für Franz Ferdinand: Album-Inhaber haben bessere Chancen

Die kommende Tour von Franz Ferdinand soll eine Zelebrierung ihres neuen Albums „The Human Fear“ sein. Dementsprechend haben diejenigen unter euch, die das Album vorbestellen eine bessere Chance Tickets für die Konzerte zu bekommen.



Dafür müsst ihr das Album über die offizielle Webseite von Franz Ferdinand bestellen. Bis Dienstag, den 17. September um 17 Uhr hatten Fans dafür Zeit. Habt ihr das Album vorbestellt, bekommt ihr Zugang zu dem Vorverkauf der Tickets. Alle Informationen zu dem Vorverkauf gab es nach dem Albumkauf per E-Mail um 19 Uhr am 17. September.



Der Vorverkauf startet für alle Albuminhaber am Mittwoch, dem 18. September um 11 Uhr CEST. Der generelle Verkauf der Tickets für die Franz Ferdinand Tour startet am Freitag, dem 20. September, um 11 Uhr.

Alternativ könnt ihr als Inhaber eines RTL+-Abos oder Kunde der Deutschen Telekom bereits am 18. September um 10 Uhr Tickets ergattern. Einen Tag später, am 19. September, beginnt der Ticketmaster Presale um 10 Uhr.

Die Franz Ferdinand Tour in Deutschland: Alle Termine

Die schottische Gruppe geht auf große Europa-Tour und hält dabei ganze dreimal in Deutschland. Die „The Human Fear“-Tour startet im Februar 2025 und findet ihren Schluss im März in der Heimat der Band.



In Deutschland spielt Franz Ferdinand jeweils einmal in Berlin, Köln und München. Alle Tourdaten von Franz Ferdinand findet ihr in dem Ankündigungspost der Band auf Instagram:

Die Deutschland-Termine sind folgende:

München , Muffathalle – 22. Februar 2025

, Muffathalle – 22. Februar 2025 Berlin , Huxleys Neue Welt – 24. Februar 2025

, Huxleys Neue Welt – 24. Februar 2025 Köln, Die Kantine – 28. Februar 2025

„The Human Fear“: Das neue Album der Schotten

Das sechste überhaupt und erste Album seit 2018 von Franz Ferdinand erscheint kurz vor der kommenden Tour. Ab dem 10. Januar 2025 könnt ihr „The Human Fear“ hören. Mit dabei die neue Schlagzeugerin der Band, Audrey Tait. Nach dem Ausstieg von Paul Thomson in 2021, ist die neue Platte das Debüt der Drummerin für Franz Ferdinand.



Über elf Songs hinweg setzt sich die Truppe mit Ängsten auseinander, die schlussendlich aber zu einer lebensbejahenden Nachricht kulminieren. Der erste Track „Audacious“ ist bereits auf Spotify zu hören:

Neben der Single sieht die Tracklist von „The Human Fear“ wie folgt aus:

Audacious Everyday Dreamer The Doctor Hooked Build It Up Night Or Day Tell Me I Should Stay Cats Black Eyelashes Bar Lonely The Birds

