Bruno Mars Tour: Alle Konzerte des Sängers 2024/25

Seit 2011 ist Bruno Mars regelmäßig in den Charts unterwegs – doch immer wieder wird es kurzzeitig ruhiger um den Sänger. Bis Ende 2024 ist Bruno Mars auf Tour und spielt in mehreren Ländern Konzerte. Was der Sänger aktuell macht und wann er in Deutschland auf Tour geht, erfahrt ihr hier.

Bruno Mars auf Tour 2024: Alle Termine

2024 ist ein volles Jahr für den US-Sänger, gespickt mit gefüllten Stadien und Hallen. Noch bis Ende des Jahres – ja, tatsächlich bis zum 31. Dezember 2024 – ist Bruno Mars auf Tour.



Bis dahin führt es den R&B-Musiker bis Anfang November nach Brasilien, bevor die letzten Konzerte in Las Vegas das Ende der Tour für 2024 darstellen.

Nach Deutschland kommt Bruno Mars also 2024 nicht mehr. Auch war der Musiker seit einigen Jahren nicht mehr in Europa auf der Bühne. Stattdessen spielt er regelmäßig in Nord- und Südamerika sowie in Asien. Ob in der nächsten Zeit mit Konzerten von Bruno Mars in Deutschland gerechnet werden kann, ist ungewiss. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

Neue Musik mit Lady Gaga

Das letzte Studioalbum liegt fast 10 Jahre zurück – doch immer wieder kommen neue Singles von und mit Bruno Mars raus. Zuletzt das Feature „Die With A Smile“ mit Lady Gaga:

Die Kollaboration kam für viele Fans als Überraschung – wird jedoch gerne gesehen. Ob Mars nun wieder für einige Zeit verschwindet, bevor er dann erneut mit einem Song aus dem Nichts erscheint? Zwar hoffen die Fans auf ein neues Album, stand September 2024 gibt es jedoch keine Anzeichen, die darauf hindeuten würden.

„Flowers“: Rechtsstreit mit Miley Cyrus

Miley Cyrus veröffentlichte 2023 mit „Flowers“ eine Hymne der Selbstliebe nach ihrer endgültigen Trennung von Liam Hemsworth. Allerdings wirft Tempo Music Investments der Sängerin vor, sich die Single „When I Was Your Man“ von Bruno Mars als Vorlage genommen zu haben.



Da Tempo Music Investments einen Teil der Urheberrechte an Mars’ Song hält, sehen sie eine Urheberrechtsverletzung seitens Cyrus. „Flowers“ soll zu große Ähnlichkeit mit dem Song haben, dass dies kein Zufall sein kann.



Die Forderungen der Investmentplattform umfassen eine nicht bekannte Menge an Schadensersatz, sowie die Streichung von „Flowers“ aus allen Album-Versionen von „Endless Summer Vacation“ und ein Vorführverbot des Songs.



Der Prozess läuft stand September 2024 und hat bisher noch keinen Abschluss gefunden. Hört am besten in beide Lieder selbst rein:

