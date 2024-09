Céline Dion Tour 2024/25: Kommt die Sängerin zurück auf die Bühne?

Vierzehn Tourneen hat Céline Dion bereits hinter sich und die Sängerin scheint kein Ende für das Ganze zu sehen. Doch auch wenn es sie auf die Bühne zieht, gibt es Schwierigkeiten, die es der kanadischen Sängerin schwer machen. Wann ihr mit einer Céline Dion Tour rechnen könnt, erfahrt ihr hier.

Mit ihrer „Courage World Tour“ ist Céline Dion zuletzt um den Globus gereist. Doch nach 52 von 124 Konzerten musste die Sängerin die Tour ersatzlos abbrechen. Vorerst war der Grund dafür die COVID-19 Pandemie, die alle Konzerte nach März 2020 nach hinten verschoben hat.



Ursprünglich sollten die Shows nach dem Ende der Pandemie wieder aufgenommen werden. Doch Dion hatte nicht nur mit dem Lockdown zu tun, sondern auch mit einer Erkrankung, die ihr das Auftreten schwer bereitet.



Céline Dion leidet an dem Stiff-Person-Syndrom – einer Krankheit, die hauptsächlich das Nervensystem betrifft und zu der Versteifung der Muskulatur führt. Die Kanadierin litt wohl bereits seit mehreren Jahren unter den Symptomen, bevor sie 2022 die Diagnose erhielt. Dennoch lässt sich die Sängerin nicht von der Krankheit unterkriegen und arbeitet zusammen mit ihren Ärzten daran, wieder auf die Bühne zu gelangen.

Dion zeigt sich gegenüber BBC zuversichtlich über die Zukunft ihrer Live-Auftritte:

I’ll be on stage. I don’t know when exactly, but trust me I will scream it out loud.