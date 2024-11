Chappell Roan Tour 2025: Konzertpläne und neues Album

Obwohl Chappell Roan seit mehr als einem Jahrzehnt in der Musik-Branche ist, erlebte sie 2024 einen steilen Aufstieg. Die Europa-Tour der Sängerin war binnen weniger Minuten ausverkauft und die Fans wünschen sich mehr. Wie die Pläne für eine Chappell-Roan-Tour 2025 aussehen und wann ein neues Album erscheint, erfahrt ihr hier.

Die „The Midwest Princess Tour“ war, nach Terminverlegung, binnen weniger Minuten in Deutschland ausverkauft. Grund dafür war der gewaltige Karrieresprung, den Chappell Roan 2024 hinlegen konnte. Doch die Tour ist vorbei, und es stellt sich die Frage, wann die „Hot TO GO“-Sängerin zurückkehrt.

Geplante Konzerte von Chappell Roan 2025

Stand November 2024 sind keine Konzerte von Chappell Roan geplant – weder für den verbleibenden Rest des Jahres noch für 2025. Nach ihrem rasanten Aufstieg hat die Sängerin mehrmals angekündigt, es etwas ruhiger anzugehen, um ihre mentale Gesundheit in den Vordergrund zu stellen.



Ein Auslöser dieser Entscheidung ist jedoch unter anderem aufdringliches Verhalten anderer Menschen gegenüber Personen des öffentlichen Lebens. Auf ihrem TikTok-Kanal hat die Sängerin mehrmals über das Thema gesprochen:

Das heißt jedoch nicht zwingend, dass Chappell Roan 2025 nicht auf Tour gehen könnte.. Zwar sind auf der offiziellen Webseite der Sängerin noch keine Konzertdaten zu sehen, dies könnte sich jedoch mit dem neuen Jahr – oder vielleicht einem neuen Album – ändern.

„She Gets the Job Done“: Chappell Roan singt neuen Song bei SNL

Ende Oktober gab die Sängerin auf Instagram bereits einen Hinweis auf neue Musik. Verteilt auf fünf Polaroid-Bilder schreibt Chappell „She Gets the Job Done“. Ob dies der Name des Songs ist, ist Stand November 2024 noch nicht offiziell bekannt. Unter anderem wird auch „The Giver“ als Songtitel genannt.

Seine Premiere feierte Chappell Roans neuer Song während der ersten Ausgabe von „Saturday Night Live“ im November 2024. Ganz im Stil der „Midwest Princess“, handelt es sich bei dem neuen Werk der Sängerin um einen Country-Song. Bis dieser auf allen Plattformen veröffentlicht wird, könnt ihr das neue Lied hier hören:

Kommt ein neues Album von Chappell Roan 2025?

Genaues kann über ein neues Album von Chappell Roan noch nicht gesagt werden. Ihr Album „The Rise and Fall of a Midwest Princess“ erschien 2023 – seitdem erschien mit „Good Luck, Babe“ eine Single.



Mit dem Debüt von „The Giver“ könnte Chappell Roan jedoch Zeichen für ein neues Album setzen. Zusätzlich hat die Sängerin die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht, nachdem sie die Vinyl-Version ihres Albums auf Instagram präsentierte:

In dem Post erwähnt die Sängerin den Erfolg des Albums, spricht dann jedoch davon, dass es Zeit ist eine "hot new bombshell in the villa“ zu holen – eine Anspielung auf die Dating-Show „Love Island“. In dieser werden neue Kandidaten unter anderem mit diesem Slogan angekündigt.



Ist die "Hot New Bombshell" also ein neues Album von Chappell Roan? Genau kann das nicht gesagt werden. Sobald wir aber mehr dazu wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

