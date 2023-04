In den wöchentlichen WWE-Shows RAW, SmackDown und Co. erledigen die Superstars um Roman Reigns ihre Pflicht, in den „PPVs“ folgt die Kür. Damit euch keine Wrestling-Großveranstaltung entgeht, findet ihr hier den WWE PPV-Kalender für 2023.

WWE Facts

Gab es anfangs mit dem Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam und den „Survivor Series“ nur vier große Termine im Wrestling-Kalender, steht jetzt monatlich mindestens eine Großveranstaltung auf dem Plan. Die großen Events könnt ihr mit einem Account beim „WWE Network“ in Deutschland streamen. Neben dem Live-Stream der jeweiligen Veranstaltung gibt es hierüber auch Wiederholungen aller bisherigen Wrestling-Events der WWE. 2022 fand erstmals seit 1992 auch wieder eine Großveranstaltung in Europa statt, 2023 wird ebenfalls ein großes Event in Europa durchgeführt.

Der Name „Pay Per View“ hat sich für die Bezeichnung der WWE-Events eingebürgert. Seit Anfang 2022 wird der Ausdruck von der WWE selbst aber nicht mehr verwendet. Stattdessen spricht man im WWE-Kosmos inzwischen von „Premium Events“. Früher mussten die Übertragungen separat und kostenpflichtig gebucht werden. Inzwischen sind die Shows aber fester Bestandteil des eigenen Streaming-Angebots. Der Begriff „PPV“ ergibt daher in dem Zusammenhang keinen Sinn mehr. Der Begriff ist im Wortschatz der WWE-Fans mittlerweile fest verankert.

WWE PPV Kalender 2023: Termine für alle Events im Überblick

Das „PPV“-Jahr 2022 wurde mit den „Survivor Series“ im November abgeschlossen. Im Dezember gibt es keine Großveranstaltung. Anders als 2022 wird das neue Jahr zudem nicht mit „Day 1“ eingeläutet. Stattdessen ist „Royal Rumble“ die erste Großveranstaltung im neuen Jahr. Anders als früher ist nicht mehr ausschließlich der Sonntag, sondern teilweise auch Samstag für die „Pay-Per-Views“ vorgesehen. Noch stehen nicht allzu viele Termine für 2023 offiziell fest:

Datum Event Samstag, 28. Januar 2023 Royal Rumble Samstag, 18. Februar Elimination Chamber Samstag, 1. April & Sonntag, 2. April WrestleMania 39 Samstag, 6. Mai WrestleMania Backlash Samstag, 27. Mai King of the Ring & Queens Crown in Saudi-Arabien Night of Champions Samstag, 1. Juli Money In The Bank in London Samstag, 5. August Summerslam vermutlich November Crown Jewel vermutlich November Survivor Series

WWE 2K23 Deluxe - USK & PEGI Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.04.2023 09:31 Uhr

Ursprünglich war eine Auflage des „Day 1“-Events am Neujahrstag auch für 2023 geplant. Inzwischen wurde das Event aber gestrichen. Als Grund wird angeführt, dass die Großveranstaltung an dem Termin in direkter Konkurrenz zur NFL-Season laufen würde. Die Sendergruppe NBCUniversal strahlt zum einen über „Peacock“ in den USA die Live-Events im Stream aus, überträgt gleichzeitig aber auch die American-Football-Spiele. Konkurrierende Sendungen will man durch die Absage von „Day 1“ wohl vermeiden. Eine Verschiebung ist nicht geplant. Nach „Survivor Series“ Ende November gibt es also erst wieder mit „Royal Rumble“ im Januar 2023 das nächste „Premium Live Event“.

Für Januar 2023 war zudem eine Großveranstaltung in Hyderabad, Indien geplant. Dieses Event wurde aber verschoben. Ursache hierfür sind laut Dave Meltzer Umstrukturierungen bei „Sony Six“, dem Sender, der die WWE-Events im asiatischen Land überträgt. Die Änderungen sollen erst im April vollzogen sein, sodass auch das indische WWE-Event frühestens zu Beginn des zweiten Quartals 2023 stattfinden soll. Nachdem es bereits 2022 mit „Clash at the Castle“ ein „PLE“ in Europa gab, wird dieses Jahr „Money In The Bank“ in London ausgetragen.

2023 sollte das „King of the Ring“-Event 2023 ein Comeback feiern. Die erste Ausgabe gab es bereits 1985. Damals sicherte sich Don Muraco den Titel. Von 1993 bis 2002 wurde das Event jährlich als Einzel-Veranstaltung ausgetragen. Danach wurde hin und wieder ein „King of the Ring“ gekürt, allerdings nicht im Rahmen eines Turniers an einem einzigen Abend. Der aktuelle Titelträger ist Xavier Woods, der im Oktober 2021 in Saudi-Arabien zum „King of the Ring“ gekürt wurde. Das „King of the Ring“-Turnier sollte zusammen mit einer „Queen of the Ring“-Ausgabe am 27. Mai stattfinden. Inzwischen steht aber fest, dass an dem Termin die „Night of Champions“ stattfinden wird. Ob das Turnier auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschoben wurde, ist nicht bekannt.

Kurz nach dem Royal Rumble und mitten auf der „Road to Wrestlemania“ wurde der Termin für Summerslam 2023 bestätigt. Die große Sommersause steigt am 5. August in Detroit.

Die WWE-Events 2023: Noch keine Termine in Deutschland

Nachdem die Smackdown-Superstars bereits im vergangenen Jahr nach der Corona-bedingten Pause endlich wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind, gibt es für 2023 noch keine Informationen darüber, ob die WWE nach Deutschland kommen wird. Im April gibt es zwar 4 Raw-Termine in England, Nordirland und Frankreich, für Deutschland wurde jedoch kein Event angekündigt.

Die PPV-Veranstaltungen könnt ihr im Live-Stream über das WWE-Network in Deutschland sehen. Dort gibt es im Monatsabo-Paket zudem Zugriff auf die alle anstehenden sowie vergangenen WWE-PPVs und zahlreiche exklusive Shows. Die wöchentlichen WWE-Shows SmackDown und RAW können aufgrund geltender TV-Verträge nur mit einer mehrwöchigen Verzögerung angesehen werden. Die NXT-Veranstaltungen gibt es hier jedoch auch live.

Brock Lesnar ist vermutlich auch 2022 wieder Stammgast bei den meisten WWE-Premium-Veranstaltungen (Bildquelle: Getty Images / Ethan Miller)

Natürlich gibt es nicht nur in den USA Wrestling-Shows. In Deutschland könnt ihr regelmäßig bei den Events heimischer Ligen zusehen, etwa bei der wXw (Westside Extreme Wrestling) oder der GWF (German Wrestling Federation) aus Berlin. Einige Events der wXw sind ebenfalls im „WWE Network“ enthalten. Die monatlichen GWF-Shows können oft kostenlos bei YouTube verfolgt werden. So vertreibt ihr euch die Zeit bis zur nächsten WWE-Veranstaltung.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.