WWE 2024 live in Deutschland: Tickets & Termine

Im August 2024 steigt mit dem „Bash in Berlin“ eine Großveranstaltung der WWE in der deutschen Hauptstadt. Für die „Road To Bash in Berlin“ wurden jetzt weitere Show-Termine mit den Wrestling-Stars angekündigt. Wo kann man die WWE 2024 in Deutschland live sehen und ab wann gibt es Tickets?

Auf der „Road To Bash in Berlin“ kommen die WWE-Stars in einige weitere deutsche Städte, bevor Ende August das „Premium Live Event“ in der Hauptstadt steigt. Der Vorverkauf für diese neuen Shows startet am Mittwoch, den 20. März, um 10:00 Uhr für Nutzer mit einem Pre-Sale-Link. Der allgemeine Vorverkauf für die WWE-Shows in Deutschland startet am Donnerstag, den 21. März, um 10:00 Uhr bei Ticketmaster (bei Ticketmaster ansehen).

WWE 2024 live in Deutschland & Europa: Städte, Tickets & Termine

Bereits seit längerem ist zudem die WWE-Veranstaltung in Wien für Mai angekündigt.

Das sind die Live-Termine der WWE im Sommer 2024:

Donnerstag. 2. Mai: Wiener Stadthalle in Wien, Österreich

Sonntag, 25. August: Ahoy Arena in Rotterdam, Niederlande

Montag, 26. August: Forest National in Brüssel, Belgien

Dienstag, 27. August: Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen

Mittwoch, 28. August: Porsche-Arena in Stuttgart

Donnerstag, 29. August: Festhallte in Frankfurt

Anschließend geht es für die WWE-Superstars und viele Fans nach Berlin. In Hauptstadt steigt am Freitag, den 30. August in der Uber-Arena (ehemals Mercedes-Benz-Arena) die TV-Show Smackdown, bevor es am Samstagabend, den 31. August, in den „Bash in Berlin“ geht. Die Tickets sind bereits seit längerem verfügbar, inzwischen kann man auch Karten für die einzelnen Abende vorbestellen.

WWE Superstars kommen im Sommer live nach Deutschland

Welche Stars der WWE nach Deutschland kommen werden, ist noch nicht bekannt. In der offiziellen Ankündigung spricht die WWE unter anderem von Bianca Belair, AJ Styles, LA Knight, Bobby Lashley, Kevin Owens, Jimmy Uso und Solo Sikoa. In den nächsten Monaten werden aber sicherlich die Storylines und Entwicklungen in der WWE beeinflussen, wer tatsächlich in den Live-Shows zu sehen sein wird.

Bei den neu angekündigten Veranstaltungen handelt es sich um „House Shows“. Das heißt, sie sind vor allem zur Live-Unterhaltung der anwesenden Fans gedacht. Es wird keine TV-Übertragungen geben, zudem sind Story-Entwicklungen eher unwahrscheinlich. Anders sieht es mit den Terminen in Berlin aus, wo am Freitag die Weekly-Show „Smackdown“ ausgetragen wird und anschließend die Großveranstaltung „Bash in Berlin“ stattfindet. Dabei handelt es sich um eines der monatlich ausgetragenen „Premium Live Events“.

Der allgemeine Vorverkauf für die neu angekündigten WWE-Live-Shows beginnt am Donnerstag, den 21. März 2024, um 10:00 Uhr bei Ticketmaster.

